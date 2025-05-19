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墨西哥媒体纷纷报道越墨建交50周年暨胡志明主席诞辰135周年的信息
佩德罗·盖勒特还表示，在墨西哥乃至拉丁美洲，胡志明的形象受到社会各阶层人士的尊敬和爱戴。他援引墨西哥前总统拉萨罗·卡德纳斯1969年的讲话称：“胡志明和圣雄甘地（Mahatma Gandhi）不仅是人类历史上两位杰出的革命家，而且也是正直、谦逊和致力于民族解放目标的光辉典范。” 墨西哥目前是全球胡志明雕像最多的国家之一，共有3尊雕像分别位于首都墨西哥城、格雷罗州沿海城市阿卡普尔科（Acapulco）和哈利斯科州首府瓜达拉哈拉市（Guadalajara）。
关于双边关系，墨西哥国家复兴运动党高级通讯顾问盖勒特（Gellert）强调，墨西哥与越南之间的关系是在政治互信、友好合作、相互尊重和多领域合作的基础上建立和发展的。
特别是近年来，两国外交、经贸、文化、教育、安全、防务、旅游等多个领域合作关系均取得长足发展。两国均是《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员国，有助于推动两国经济合作关系强劲发展，2024年双边贸易额达150亿美元，较2023年增长27.5%。
墨西哥 4.5万名记者组成的论坛 《Voces Del Periodista》报发表了对越南驻墨西哥大使阮文海采访的文章。文章聚焦越南与墨西哥成为彼此在东南亚和拉丁美洲主要合作伙伴的历程以及双方未来合作的潜力。
阮文海接受采访时强调，经过50年的发展，两国关系实现了全方位发展，覆盖多个领域，日益深入高效发展。这不仅体现了两个民族之间的紧密联系，也肯定了两国关系未来继续强劲发展的巨大潜力。阮文海表示，为了推动越墨双边关系继续强劲发展，两国需密切配合，充分挖掘现有优势和潜力等。
关于双边贸易关系，阮文海认为，越墨应充分利用CPTPP带来的机遇，同时加大宣传力度，向企业提供有关商业机会的信息，支持他们在彼此市场寻找合作伙伴。
阮文海同时建议双方大力发挥各种对话机制的作用并深化经济合作，将合作领域拓展至基础产业、农业和高附加值产业、创新、数字化转型和绿色转型产业、高科技农业、可持续发展、应对气候变化、高素质人力资源发展等领域。（完）