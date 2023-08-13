墨西哥多家企业将参加2023年越南“国际商品供应链对接”系列活动

越南驻墨西哥商务处称，商务处正在邀请墨西哥Coppel集团、Foncer公司、Super Kiosko Sa de CV 公司、Bodega SAPI de CV集团等来越南参加将于2023年9月13日至15日在胡志明市西贡会展中心（SECC）举行的2023年越南国际商品供应链对接系列活动（Viet Nam International Sourcing 2023）。

此外，为促进越南与墨西哥双边贸易发展，越南驻墨西哥商务处正在联系墨西哥10家木材生产企业，旨在组团于2023年10月28日至11月3日赴越南采购板材原料。

据越南工贸部欧美市场司介绍，2023年国际商品供应链对接系列活动是为了有效支持企业更深入地参与全球生产供应链，适应国际经济一体化趋势，以及促进分销渠道、国外进口商与国内制造出口企业之间的联系。

此次活动期间举行的展会规模8000平方米，共有300家企业参展。预计，该活动将吸引8000人次前来参观并与来自30个国家和地区的150个国际代表团进行交易。组委会还与部分地方工贸部门合作，组织采购团进行考察活动。

今年的活动吸引了全球大型公司前所未有的关注。活动期间，来自日本、美国、法国、泰国、墨西哥等多个国家的永旺、优衣库、沃尔玛、亚马逊、波音、AES、家乐福、迪卡侬、中央集团、科佩尔等公司将出席10场专题研讨会和企业论坛等活动。（完）