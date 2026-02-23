增长模式的战略性转型：越南迈向新发展平台的关键路径

在全球经济进入深度重构阶段、形势快速且难以预测的背景下，越南面临的要求不仅是保持复苏势头，更要建立一个 “新的增长平台”——更高质量、更可持续、并具备更强抗冲击能力的增长基础。经济专家认为，这不仅是2026—2030年阶段的短期任务，更是重新定位越南在全球价值链中增长模式的战略性转型。



新形势下的压力与挑战



经济专家、原计划与投资部（现财政部统计局）统计总局局长阮碧林指出，新的增长平台反映的是经济迈入质变发展周期后所确立的更高、更可持续的增长门槛。这不仅仅是GDP增加几个百分点，而是全面重构增长能力，使经济在较长时期内保持较高增速而不引发不稳定。尤其重要的是，新的增长平台应建立在新动能基础上，而非继续依赖既有增长空间。





当前全球经济呈现三大趋势：以人工智能和数字经济为基础的技术转型；全球供应链与价值链重构；以及面向 “净零排放”的绿色转型。这些趋势既带来机遇，也对发展中国家提出严峻挑战。



在国内方面，依赖资本投入、廉价劳动力和资源开发的粗放式增长空间日益缩小。劳动生产率虽有所提升，但尚未实现突破性跃升。许多产业仍停留在加工装配环节，附加值较低；外资企业与本土企业之间的联结仍较有限。若不进行强有力的变革，经济可能长期陷入中速增长状态，难以实现未来快速和可持续发展的目标。



新的增长平台应建立在更高生产率、更优增长质量、更合理经济结构和更强自主能力的基础之上。阮碧林强调，关键不只是GDP增速，而是增长的质量与可持续性。若仅追求数字，而不改善制度、技术和人力资源基础，增长将缺乏稳定性，容易受到外部冲击影响。



建立新的增长平台需依托三大支柱：完善发展体制；推动以科技与创新为基础的增长模式转型；提升人力资源质量。



体制建设必须先行。多位专家一致认为，体制仍是制约形成新增长平台的首要瓶颈。企业需要透明、稳定、可预期的营商环境，但部分领域仍存在法律重叠、行政程序冗长以及责任回避心理。



原中央经济管理研究院（CIEM）院长阮廷弓指出，当前不仅要修改个别法规，更要进行实质性体制改革，确保经济充分按市场原则运行。若继续维持深度行政干预和“特事特批”思维，将难以形成新的增长动力。他强调：“国家应专注于建立透明的规则体系，保障公平竞争和产权保护，而不是替代市场作出决策。



当经营自由得到保障、合规成本降低、投资环境稳定时，民营经济将更好地发挥作为重要增长动力的作用。这是提升中长期增长质量的基础。与此同时，应加快升级交通、能源、数字基础设施以及气候变化应对基础设施等战略性基础设施，以增强国家竞争力。



除体制改革外，增长模式转型迫在眉睫。阮碧林指出，建立新的增长平台意味着在全球价值链中重新定位经济。如果越南仍主要参与低附加值的加工装配环节，增长空间将愈发有限。





“新的增长平台必须建立在高科技、创新能力和深度参与全球价值链的基础之上。如果生产率和技术含量不提升，就无法谈及可持续发展。新的增长平台必须以生产率、技术和创新为核心。”他分析道。 经济专家、原计划与投资部（现财政部统计局）统计总局局长阮碧林



此外，还需主动构建新的发展生态系统。吸引新一代外资必须与技术转移、配套产业发展以及加强与本土企业联结相结合。只有本土企业具备深度参与供应链的能力，附加值才能真正留在国内。特别是在主要市场环保标准日益严格的背景下，发展可再生能源、节能生产和减排不仅是环保要求，更是保持竞争优势的必要条件。



同时，新的增长平台还要求高技能、能够快速适应技术变革和全球化工作环境的人力资源。



专家指出，教育培训体系需进行深度改革，与劳动力市场需求紧密对接，重视数字技能、创新能力和全球视野；同时制定吸引和重用高端人才的政策，特别是在高科技、金融和现代管理领域。提升劳动生产率不仅依赖劳动者，还取决于企业治理水平和营商环境。因此，公共治理与企业治理改革必须同步推进。



提高自主性与抗风险能力



近年来全球多次冲击带来的经验表明，像越南这样高度开放的经济体必须增强自主能力，推进市场和伙伴多元化，减少对少数行业和市场的依赖。



专家认为，拥有1亿人口规模的国内市场应成为重要支柱。同时，要巩固能源安全、粮食安全和金融安全，确保宏观经济稳定——这是可持续增长的基础。保持宏观稳定、控制通胀、确保经济运行在合理区间仍是前提条件，但稳定并不意味着过度谨慎。财政与货币政策需灵活协调，主动支持生产经营和新的增长动能。



专家一致认为，建立新的增长平台不能停留在口号层面，而必须通过明确的行动计划、清晰的路线图和具体责任来落实。体制改革要务实推进；增长模式转型要落实到各行业和各地方；科技和人力资源投资必须在资源配置中优先考虑。



“时间不等人。如果我们行动迟缓，就会错失全球经济新发展周期中的突破机遇”，阮碧林强调。因此，建立新的增长平台不仅是经济任务，更是未来几十年实现国家快速、可持续发展的战略要求。（完）