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增强年轻一代对越柬传统关系的认识
范平明强调，在国际形势变幻莫测的背景下，我们越来越深刻意识到越柬关系对各自国家的祖国建设和发展事业的重大战略意义；从而共同决心继承、弘扬并向子孙后代传承越柬优良传统价值观、团结友谊和全面合作。
范平明强调民间外交工作的重要性，并提议两国友好协会继续连恶化开展系列切合实际的活动，增进两国各阶层人民之间的了解，特别是让年轻一代深入了解越柬关系的辉煌历史；从而携手维护并推动两国关系迈上新台阶，为两国繁荣发展和地区和平、稳定与发展做出切实贡献。
柬埔寨副首相梅森安（Men Sam An）强调，第五届越南 – 柬埔寨人民友好合作见面会在纪念越柬友好年和两国建交55周年之际举行，有助于推动两国友好协会以及两国人民之间的关系可持续发展。在梅森安看来，越柬关系55年来在各个领域上都实现突破性发展，特别是在未来阶段。
梅森安提议两国各地方、特别是边境各地乃至两国友好协会继续维护好两个民族之间的友谊；预防和打击敌对势力煽动破坏越柬友谊行为等。
第五届越南 – 柬埔寨人民友好合作见面会期间将举行“播下友谊的种子”活动10年工作总结会议、越柬各人民友好组织经验交流会、越南 – 柬埔寨友好协会向对加强越柬友好合作关系做出积极贡献的个人授予“致力于越南 – 柬埔寨友谊”纪念章等活动。（完）