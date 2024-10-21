塞内加尔是越南农产品和食品的潜在市场

越南工贸部透露，塞内加尔是西非地区政治最稳定、经济开放度较大的国家，是西非国家中央银行的总部所在地，有达喀尔（Dakar）国际海港和铁路系统，是次区域物流转运站。塞内加尔是西非经济货币联盟（UEMOA）和西非国家经济共同体（ECOWAS）的成员。



因此，进军这一市场，越南商品不仅可满足1860万名塞内加尔消费者的需求，而且还有机会对马里、几内亚比绍、几内亚共和国和毛里塔尼亚等区域内其他国家出口货物。在塞内加尔海岸发现石油和天然气资源十年后，该国与一家澳大利亚公司合作开展第一个石油和天然气开采项目。国际货币基金组织（IMF）预测，2024年第四季度塞内加尔国内生产总值（GDP）增长6%。



在贸易方面，塞内加尔常实现贸易逆差。2023年，该国出口额达53亿美元，而进口额则高达118.7亿美元。该国主要进口成品煤油产品、车辆、机械、一般金属、大米、纺织品、谷物产品、橡胶制品等。



越南海关总局的统计数据显示，2023年，越南对塞内加尔市场出口额达3780万美元，主要是农产品和食品。2024年前9月，越南对该市场出口额达2650万美元，其中胡椒出口额达950万美元、蔬果334万美元、大米124万美元、糖果和谷物产品160万美元、水产品逾85万美元、其他商品达995万美元。（完）