数字化转型与无现金支付的蓬勃发展，正成为数字经济的重要支柱。越南制定了明确的国家目标：到2025年，实现80%的成年人拥有银行账户，让“轻触即付”成为日常交易的常态。这一转变不仅重塑了消费习惯，也为经济向透明、现代和可持续发展转型奠定了坚实基础。

依据《至2025年国家普惠金融战略和2030年愿景》，越南政府提出无现金支付交易量年均增长20%至25%的目标，充分展现了国家加速推进数字经济的决心。在这一进程中，数字支付已成为连接民众、企业与政府的关键基础设施。

数字支付：数字经济的基石



近年来，越南支付基础设施实现了跨越式发展。银行卡、电子钱包、二维码支付，以及数字银行、移动银行等服务，已深度融入现代生活的方方面面。越南外贸股份商业银行（Vietcombank）数字渠道与合作伙伴发展处副处长陈文成指出，数字技术已成为经济增长的关键支撑，而数字支付作为其核心组成部分，正有力推动现代化金融生态系统的构建。

2024年，越南无现金支付总交易额达295.2千万亿越盾，相当于国内生产总值的26倍；交易笔数达177亿次，同比增长56%。仅2025年第一季度，二维码支付交易量就增长逾81%，反映出消费者支付行为的深刻转变。

越南支付体系的一大亮点是国家支付公司（NAPAS）的快速发展。作为连接68家银行、金融公司及支付服务提供商的中枢机构，NAPAS为全民提供了便捷的支付通道。该公司副总经理阮黄龙介绍，2025年9月至10月期间，NAPAS系统日均处理交易3500万至3600万笔，相当于每日服务约7000万人次。这一规模意味着，其服务几乎每日覆盖越南三分之一的人口。

2024年，NAPAS系统全年处理交易近100亿笔，预计2025年将增至110亿至120亿笔。在深耕国内市场的同时，NAPAS也在积极拓展国际合作。预计2025年将率先实现越中跨境二维码支付的单向连接，服务赴越中国游客，并于2026年实现反向支付。此外，与日本、韩国、新加坡等国的系统对接也在稳步推进，为越南支付网络走向区域化、全球化奠定基础。

从国际经验来看，中国早在2017年就已普及手机地铁支付，日本则将铁路、公交与日常消费整合于同一应用之中。越南凭借较高的移动设备普及率和快速演进的支付体系，完全有能力缩短与发达经济体之间的差距。

越南国家银行副行长范进勇强调：“数字支付必须覆盖每一个人、每一项公共服务。如果乘坐地铁仍需携带多张实体卡，就说明我们的任务尚未完成。”他要求各银行通力协作，将现有支付方式整合进公共交通系统，加快建设真正的无现金城市。

河内城市铁路公司董事长屈越雄透露，吉灵—河东线路正在测试新型电子支付系统，乘客可使用公民身份证、Visa卡或二维码通行。河内地铁（Hà Nội Metro）应用程序还推出了人脸识别实名电子票务，兼顾安全与便捷。

法律框架须先行引领



越南国家银行最新数据显示，2025年前7个月，二维码支付笔数同比增长66.7%，金额增长159.6%；87%的成年人已拥有银行账户；多家信贷机构的数字渠道交易占比超过90%。然而，快速增长也伴随着网络安全风险的上升。国家银行支付司司长范英俊强调：“数字化转型要行稳致远，法律框架必须走在前面。”

近年来，越南国家银行从多维度完善法律体系。《2023年电子交易法》《2024年信贷机构法》和《2025年个人数据保护法》等重要法律，为数字银行、电子身份认证与安全数据共享奠定了制度基础。

与此同时，关于无现金支付的第52号法令、关于金融科技试点的法令以及关于移动支付的第316号决定等文件共同构建起全面、透明且灵活的法律框架。多层安全防护机制广泛落地，特别是大额交易强制生物识别验证规定以及采用“代币化”技术加密银行卡号确保移动支付安全无虞。

此外，国家银行试点运行的SIMO系统（风险监控与防欺诈系统）能够及时预警、冻结或取消可疑交易。截至2025年9月初，该系统已成功阻止约1500亿越盾的可疑资金流动。

然而，数字化转型不仅是技术课题。富布赖特大学专家阮春成指出：“技术是驱动力，但人与文化才是根基。构建一个智慧而有人文关怀的金融体系，不仅依赖机器，更源于社会信任与每一位公民的积极参与。”（完）