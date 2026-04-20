培养“全球公民”一代的教育

培养志向



海防市黎青毅坊鸿光高中学校校长郑玉松博士分享道，第71号决议是在教育发展思维方面具有战略愿景的文件。



郑玉松特别赞同的一项内容是“在民族文化和传统价值的基础上发展教育，同时吸收人类精华和国际标准；将越南公民培养成为全球公民”。他强调，鸿光高中不断鼓励学生学习外语和信息技术，寻找接触全球教育与工作环境的机会。学校不断革新外语教学方式，在数学和化学课程中试点用英语授课。2025年11月底，鸿光高中代表队在由《前锋报》珠版英语演讲比赛（Unlock The IELTS 2025）中荣获一等奖。郑玉松认为，英语授课帮助教师达到所需的知识标准，并培养学生成为全球公民。

海防市黎青毅坊鸿光高中学校校长郑玉松博士。图自越通社

安海坊安同小学副校长霸氏黄燕认为，第71号决议提出了教育的发展战略。该学校有条不紊地组织各类竞赛，并取得了卓越成果，同时夺得国际和国家许多竞赛的奖项。



为营造全面教育环境，安同小学逐步应用科学技术，开发数字化学习材料，同时建设更多艺术、外语和智能学习教室等。



提高学生融入国际社会的能力



海防市委常务委员会2025年10月20日颁布关于落实第71-NQ/TW号决议的第02-Ctr/TU号行动计划，其中确定，海防市须保持全国普通教育质量领先地位，确保学生的技术、人工智能及英语的能力接近地区和国际的要求。



海防市教育培训局副局长杜维兴指出，海防市一直重视外语教学与学习以及信息技术的应用。目前，该市小学三年级至高中三年级的学生均按照教育部的计划学习外语，近100%的小学开展了1、2年级英语课程。除英语外，各校还积极开展法语、汉语、俄语、德语等外语的课程。全市加大对智慧教室、多媒体教室等基础设施的投资。



杜维兴表示，今后，海防教育培训部门将继续提升外语教学与学习质量，大力应用数字技术，在教学、考核与评估中应用人工智能，推广高质量在线学习平台和数字资源库，帮助学生在新纪元中提升外语和技术能力，准入国际培训计划，并保持主动与自信。（完）