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埃德族威望人士在社会上发挥的作用
他说：“作为村里有声望的人，村民们有需要时我总是陪伴他们。劝告村民维护安全秩序、和睦相处、勤奋工作，克服生活中的困难。 我学到什么都传授给所有村民，让他们一起学习，过上更好的生活。”
多乐省共有49个民族，人口超过210万，其中埃德族占17%。 为了发挥威望人士的作用，多乐省有效实施了多项政策。仅2022年，全省就举行5次普及和宣讲会，为300余名威望人士介绍情况； 为660多名威望人士举行9场知识培训会议；派遣11个威望人士代表团到省内外交流和学习经验。
多乐省少数民族委员会主席赫姚卡奴说：“在包括多乐省在内的全国少数民族地区的发展过程中，威望人士做出了巨大贡献，因为他们是核心力量，是政府与人民之间的桥梁。 多年来，威望人士在社会上发挥了自己的作用和地位，不辜负国家的期望。”
埃德族社区中的威望人士都意识到做其他人效仿的榜样；团结建设日益繁荣、幸福的村庄。
原格姆阿县格苏乡党委副书记赫玉伊班说：“我一向嘱咐村民努力教育子孙有效生产，好好学习，不要跟坏人学。子孙好学，父母辛勤劳动，生活充实。 我们没有留给子孙的财富，所以我们要把自己的生活和简历收拾干净，让孩子专心学业，将来有一份对社会有用的工作”
威望人士不仅为社会经济发展和维护安全秩序，也为文化发展做出了重大贡献并具有高度的责任感，象领头雁一样，一向在爱国竞赛运动中发挥表率作用。 国家对多乐省埃德族威望人士的政策不断开花结果，有助于维护民族文化特色，建设日益发展的村庄，巩固民族大团结力量。（完）