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埃德族威望人士在社会上发挥的作用

据《越南之声》，越南多乐省现有942名少数民族威望人士，其中大部分是埃德族人。与其他少数民族威望人士一道，埃德族威望人士为全省社会经济发展做出了重要贡献。 他们在宣传和动员少数民族同胞提高维护和弘扬民族文化特色和优良传统价值的意识方面具有重要的地位和作用。 在多乐省格姆阿县亚达乡姆朗村，所有人都知道伊花涅，因为他是少数民族地区有名望的埃德族人。 在实施新农村建设计划过程中，他挨家挨户动员村民摒弃散养畜禽习惯，将牲畜和家禽圈舍从长屋下移出，从而保持家庭和村庄卫生。 他的话得到村民们聆听、信任和追随。

他说：“作为村里有声望的人，村民们有需要时我总是陪伴他们。劝告村民维护安全秩序、和睦相处、勤奋工作，克服生活中的困难。 我学到什么都传授给所有村民，让他们一起学习，过上更好的生活。”

多乐省共有49个民族，人口超过210万，其中埃德族占17%。 为了发挥威望人士的作用，多乐省有效实施了多项政策。仅2022年，全省就举行5次普及和宣讲会，为300余名威望人士介绍情况； 为660多名威望人士举行9场知识培训会议；派遣11个威望人士代表团到省内外交流和学习经验。

 多乐省少数民族委员会主席赫姚卡奴说：“在包括多乐省在内的全国少数民族地区的发展过程中，威望人士做出了巨大贡献，因为他们是核心力量，是政府与人民之间的桥梁。 多年来，威望人士在社会上发挥了自己的作用和地位，不辜负国家的期望。”

埃德族社区中的威望人士都意识到做其他人效仿的榜样；团结建设日益繁荣、幸福的村庄。

原格姆阿县格苏乡党委副书记赫玉伊班说：“我一向嘱咐村民努力教育子孙有效生产，好好学习，不要跟坏人学。子孙好学，父母辛勤劳动，生活充实。 我们没有留给子孙的财富，所以我们要把自己的生活和简历收拾干净，让孩子专心学业，将来有一份对社会有用的工作”

威望人士不仅为社会经济发展和维护安全秩序，也为文化发展做出了重大贡献并具有高度的责任感，象领头雁一样，一向在爱国竞赛运动中发挥表率作用。 国家对多乐省埃德族威望人士的政策不断开花结果，有助于维护民族文化特色，建设日益发展的村庄，巩固民族大团结力量。（完）

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