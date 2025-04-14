埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德·阿里夫妇抵达河内 开始对越南进行正式访问

埃塞俄比亚联邦民主共和国总理阿比·艾哈迈德·阿里（Abiy Ahmed Ali）与夫人于4月14日下午抵达河内，开始应越南社会主义共和国政府总理范明政和夫人的邀请，对越南进行正式访问，并出席第四届全球绿色目标伙伴峰会（P4G）。

越南外交部副部长阮明恒，越南驻坦桑尼亚兼驻埃塞俄比亚大使武清玄到内排机场迎接。

陪同埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德·阿里和夫人对越南进行正式访问的有埃塞俄比亚外交部长格迪翁·蒂莫特沃斯(Gedion Timotheos)，农业部长吉马·阿门特（Girma Amente），新闻部长雷格西（Legesse Tulu Adera），总理高级宏观经济顾问阿特纳富·特克沃尔德（Teklewold Atnafu）等部委领导。

埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德·阿里和夫人对越南的正式访问，是自1976年两国建交以来埃塞俄比亚高层领导人首次访问越南，也是两国时隔7年后的首次高层代表团交流活动。

越南与埃塞俄比亚于1976年2月23日建立外交关系，2026年，两国庆祝建交50周年。两国有着良好传统友好关系，在多边论坛上始终相互支持。越南共产党与埃塞俄比亚执政党繁荣党以及埃塞俄比亚人民革命民主阵线（1988-2019年存续）保持良好关系。

在经贸投资领域，埃塞俄比亚于2014年承认越南市场经济地位。近四年来，两国贸易额保持在1000万至1500万美元左右。在投资领域，越南MK集团是唯一一家在埃塞俄比亚合资开展智能卡生产项目的越南企业，持股比例为60%，并正积极推动网络安全、信息安防等领域的合作。（完）