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埃及国家电视台制作有关越埃关系的直播节目
阮辉勇大使强调，两国双边关系日益得到巩固并提升到新的发展阶段。两国签署了许多双边合作文件，积极配合有效落实这些协议。两国高层领导人的互访在促进双边合作关系中具有巨大的意义。两国外交部还定期举行政治磋商，分享对国际和地区问题的看法，同时在国际组织框架内紧密合作。最近，两国在联合国人权理事会上互相支持。另外，埃及政府和东盟已签署了《友好合作条约》（TAC）。
对于双边经贸关系，阮辉勇大使强调，埃及是越南在北非的重要贸易伙伴和潜在市场。2022年两国贸易额显著增长。两国设定双边贸易金额达10亿美元的目标。越南对埃及市场的主要产品包括电脑、电子产品、零件、金属、纱线、配件、手机、交通工具、胡椒、咖啡和蔬果等。越南从埃及进口蔬果、塑料原料、肥料和纺织品原料等。两国政府间经济科技合作混合委员会预计今年召开第6次会议，以确定今后的合作方向。埃及是越南进军非洲和中东市场的门户，与此同时，越南是埃及企业扩大在东盟市场的经营投资活动的门户。越南愿意助力埃及进军东盟市场。
阮辉勇大使认为，越南和埃及在贸易、旅游、文化、教育和民间交流等领域的合作潜力巨大。近年来，两国地方合作关系也得到了加强。越南宁平省与埃及卢克索省签署友好合作协议。目前，越南首都河内和埃及首都开罗正在为双方签署合作协议做出准备。他希望两国签署合作协议为促进两国旅游活动作出重要的贡献。
Nile TV的电视直播节目介绍越南与埃及的友好关系、越南文化特色和两国优势，同时凸显两国在政治、外交、经贸、文化、教育、旅游和民间交流等领域的合作展望。（完）