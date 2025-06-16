坚江省推出40个招商引资项目

坚江省人民委员会已颁布决定，批准2025年全省招商引资项目清单目录，共计40个项目，预计总投资额超过226.7万亿越盾，旨在推动本地经济社会发展战略实现新突破。

其中，有12个项目以国内直接投资、公私合作（PPP）以及依据《投资法》等模式开展。这些项目旨在服务于2027年在富国市举行的亚太经合组织（APEC）会议，如：富国国际航空港扩建投资项目、APEC会议中心项目等。

此外，坚江省还呼吁投入8个海洋养殖项目，以助力实现可持续发展目标，以及13个属于产业集群、加工厂集群领域的项目。

另有7个由投资者建议的项目，其中包括6个项目拟在富国市实施，如城市轨道交通第二段项目、安泰国际港口、坑海滩（bãi Khem）生态旅游—度假—娱乐—体育综合区，干门（Cửa Cạn）高尔夫都市区项目。

坚江省主张吸引应用现代技术、环境友好型、高附加值并高效利用土地的投资项目。

该省正以专业化方式推进招商引资，主动通过企业协会、国际组织、投资基金以及有影响力的个人等多种渠道寻找战略投资者。

同时，坚江省不断改善营商和投资环境，提升省级竞争力，及时化解项目实施中的障碍；落实投资优惠政策，协助企业获取信息、土地和技术，旨在增强投资效率与竞争力；扩大国际合作，重点面向潜在伙伴开展招商工作。

坚江省期望通过吸引投资项目，为经济增长注入强劲动力，为本地劳动者特别是在加工制造、高新技术及服务等领域创造稳定的就业机会和稳定收入；同时，有助于推动各工业区、产业集群、港口、交通网络等的基础设施建设，提高民生质量，改善人民生活水平。（完）