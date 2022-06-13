坚江省打造后疫情时代合适的旅游产品

坚江省旅游厅表示，今年前5月，该省接待游客人数280万人次，同比增长25.7%，其中国际游客达37743人次，主要来到富国岛。旅游收入达3.228万亿越盾，增长38.1%。

坚江省旅游厅副厅长广春绸表示，该省正集中开展各项刺激旅游与提高产品和服务质量相结合，逐步恢复旅游的措施和任务。该省加强旅游目的地推介活动，旨在吸引更多国内外游客前来参观和体验。

今年前几月，富国岛仍是国内外游客选择的旅游目的地。前5月，富国市接待游客人数190万人次，同比增长25.7%，占坚江省游客总数人数的69%以上。

尽管仍遭受由疫情造成的许多影响，但坚江省旅游业已恢复正常，呈现复苏之势。在富国岛，各家企业已推出新颖和具有吸引力的计划，吸引游客前来体验。各地方和旅游企业推出适合当前旅游趋势的旅游产品，如绿色旅游，社区旅游、文化和保健旅游等。

目前，前江省旅游企业57家，其中国际旅游企业26家，国内旅游企业26家，他们都满足服务游客的需求。

旅游厅还同有关机关配合开展“对坚江省旅游业进行重组，满足将旅游业发展成为经济拳头产业的需求提案”；继续实现旅游复苏计划，吸引更多游客前来旅游。该省该关注为各家企业营造便利和畅通的旅游经营投资环境，助力企业提高旅游产品质量，满足游客日益提高的需求。旅游业与国内外各省市加强对接和合作，实现旅游产品多样化，提高产品质量。

坚江省还促进开通国内外各条航线、连接国际与富国邮轮航线。

旅游厅领导预计，6月份，赴坚江省旅游的游客人数将继续增加。该省力争吸引游客人数65.5万人次。上半年，该省累计接待游客人数约350万人次。（完）