坚江省富国监狱特殊国家历史遗迹修缮项目获批

坚江省省委常务副书记、人民议会主席梅文黄表示，坚江省人民委员会刚颁发了关于设在富国市安泰坊的富国监狱特殊国家历史遗迹修缮项目投资主张的决议。

该项目投资总额为500亿越盾（2021-2025年阶段中央财政预算安排资金）。该项目将对B2监区、桃金娘山丘塑像、囚犯陵园、建文教堂等遗迹工程进行修缮改造。

该项目旨在修复改造一些标志着重要事件的遗迹点，以保护历史遗迹，以及展示与富国监狱特别国家历史遗迹相关的实物。从而为研究、收集、保存和展示相关图片和文献，弘扬越南民族的辉煌历史作出贡献。

坚江省富国监狱特殊国家历史遗迹位于坚江省富国岛县安泰乡椰树村。该监狱由法国殖民主义者兴建，用于关押越南爱国人士，1967年，西贡政权重建了占地400公顷的椰树监狱，又称富国战犯监狱或富国越共囚犯监狱。这是南部最大的监狱，共关押了3.2万名囚犯，最多时达4万人，其中包括多个时期的政治犯。

富国监狱共分12个监区，从1到12排序，由3个军警营守卫。第13区和14区于1972年底建成。每个监区可以关押约3000人。监狱被10至15层铁丝网完全包围，到处是探照灯。此外，狱警最多时共有4个武器装备、机动工具充足的警卫营守卫并日夜巡逻。

富国监狱历史遗迹区每年接待游客数万人次。（完）