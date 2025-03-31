坚江省大力推广旅游潜力与优势

高拉夫·古普塔希望扩大双方的贸易投资合作，专注于旅游、贸易、基础设施和技术等领域，以确定双方新的合作方向，从而为两国带来实在的利益。



坚江省投资、贸易与旅游促进中心主任广春罗在介绍了该省的潜力和优势，尤其是在旅游、贸易、引资、出口商品生产与加工等领域。同时建议印方多关注，为推动进出口力度，特别是本省优势产品的进出口创造有利条件。



坚江省与印方伙伴在旅游发展领域保持良好合作关系。因此，需要在今后举行更多的活动，让两国企业互相交流、促进投资、贸易与旅游合作；积极推动印度至富国往返航线的开通。



与此同时，坚江省还加大招商引资力度，呼吁外企对本省55个项目进行投资，投资领域包括：城市建设、绿色农业与高科技农业、清洁能源与可再生能源、产业集群和工业园区；废物处理、物流服务等。坚江省建议印度在数字化转型、应用信息技术与人工智能等领域建立合作并提供支持。



由于拥有许多岛屿和群岛，坚江省的海洋经济发展潜力巨大，重视推动海洋经济与可持续旅游相结合。坚江省是越南水稻产量最高的省份；在水产养殖与捕捞领域拥有优势与潜力。此外，该省还拥有现代化的交通基础设施，顺利连接到全国各省市以及世界许多国家。其中，富国国际机场开通了10多条国际航线。



值得注意的是，在富国岛出入境和居留的外国人或持外国护照的越南人可免办签证，停留期限不超过30天。 2024年，坚江省接待游客量约达1000万人次，其中国际游客量达100万人次。富国市被许多印度人选为理想的旅游目的地。（完）

越通社