据坚江省旅游厅透露，截至目前，该省吸引的旅游投资项目328个，总面积超过1万公顷，投资资金超过380万亿越盾（折合人民币1169.4亿元）。 其中，富国市有286个项目。目前已投入运行的项目75个，在建项目84个。

坚江省旅游厅厅长裴国泰强调，吸引对旅游业的投资，促进该省旅游业全面发展，是为了实现旅游业成为一个拳头产业，坚江省发展成为九龙江三角洲地区的旅游中心之一，吸引国内外游客的旅游目的地等目标。2021~2030年期间，该省力争动员约2.17亿美元投入旅游业发展。

旅游旺季期间，坚江省游客量较高，旅游活动已经恢复，尤其是国际市场。该省通过多种形式进行有效的宣传推广，吸引了游客的眼光。该省为旅游企业推动旅游新产品建设开发和旅游活动中的数字化转型提供了大力的支持。

2023年7月，全省接待游客人数超过112万人次。今年前7个月，坚江省接待游客人数超过610万人次，比2022年同期增长30.8%，其中国际游客同比增长424.3%。旅游总收入超过12.24万亿越盾（折合人民币37.6元）。值得一提的是，该省正在为满足年底的旅游需求，特别是前来过寒假、圣诞节和迎接2024年新年的国际游客准备最好的条件。

目前，坚江省为将富国岛建设成为国内外生态旅游、海洋岛屿旅游中心制定了多个项目，其中3个项目将于2021-2025 年阶段实施并展望2030年，即乡村旅游发展与“一乡一品”（ OCOP） 计划发展相结合、社区旅游开发与传统产业发展相结合等项目。

坚江省还集中投资基础设施、技术设施，特别是旅游景区重点基础设施建设；加快建设进度，力争在2023年和2021-2025年期间完成旅游投资项目建设进度，继续实施《坚江省旅游业结构调整，以满足2021-2025年发展成为拳头经济产业的要求方案》。

坚江省旅游厅与富国、何仙、坚良、幽冥上等主要旅游景点所在地当局共同采取有效加快恢旅游业恢复与发展的措施。具体来说，加强对旅游的国家管理力度，加强监督检查工作，依法严处违法行为，专注于人力资源发展，与各伙伴合作在国内外开展旅游促进活动等。（完）