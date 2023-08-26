坚江省多措并举将富国岛打造成为独特的国际旅游目的地

富国岛被称赞为越南西南海域的“玉岛”，这里拥有得天独厚的自然景观和地理位置，目前已成为越南发展最快的地方之一。富国岛旅游部门正努力将该岛建设成为国际旅游岛。

自2012年底以来，富国机场基础设施得到升级，飞往富国岛的航班大幅增加，带动了当地旅游业尤其是度假房地产市场的迅速发展。目前，富国岛客房数量约25000间，其中高端客房约占客房总数的15%。

新冠肺炎疫情爆发之前，国内游客占富国岛接待游客总数的85%以上。在国际游客市场缓慢复苏的背景下，国内游客仍是该岛旅游业的支柱，达到510万人次，相当于2019年疫情爆发前的水平。

与越南其他旅游目的地相比，富国岛在吸引国际游客方面具有竞争优势。具体的是，直接到访富国岛的入境游客均可享受免签政策(仅限于富国岛)。

坚江省旅游厅表示，富国岛免签政策对促进该岛旅游业和经济发展发挥着积极的作用。坚江省已提请政府将直接进入或者从越南其他国际口岸入境并停留在口岸过境区，然后转机到富国岛沿海经济区的外国人免签期限延长至6个月。

自2023年8月15日起，越南新的签证政策生效，将电子签证有效期延长至90天，并且可多次入境，这为富国岛旅游业带来了巨大的机遇。

第一太平戴维斯集团（Savills）专家指出，直飞富国岛的航班数量虽有增加但仍然不够。此外，连接富国岛与国际市场的航班不多，这是免签政策发挥作用的一大障碍。

据越南政府2022年6月发布的《2040年富国市规划》，力争到2040年，富国市将发展成为特色岛屿城市，是国内外游客颇具特色和吸引力的旅游度假和服务中心，不断朝着绿色、智能、节能、适应气候变化的方向发展。

据坚江省2021~2025年社会经济发展战略规划，到2025年富国市将发展成为一级城区以及国家和国际岛屿旅游城市。

作为越南第一个岛屿城市，预计到2030年，富国岛将拥有55万居民，是目前人口的3倍，未来将成为区域和世界新的经济金融中心。

部分专家认为，目前富国岛基础设施的发展仍未跟上度假村房地产市场的发展速度。此外，旅游生态系统的发展仍缺乏协同效应。这对当地经营活动的发展带来挑战。

Savills 总裁毛罗·加斯帕罗蒂（Mauro Gasparotti）表示，为了保持富国岛固有的吸引力并创建一个将当地特色与旅游业和谐发展的生态系统，该岛需要关注可持续发展因素，关注文化、环保问题。此外，富国岛需要改善交通基础设施，以及制定更有效的宣传计划。这一进程需要地方政府、行业组织和企业之间的协调，共同促进富国岛的可持续发展。（完）