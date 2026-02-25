地质遗产——社区可持续生计之源

位于谅山省全球地质公园范围内的友连乡，曾是以农业为主的山区乡镇，喀斯特石灰岩地形复杂，交通不便。近年来，当地依托地质遗产资源发展旅游业，居民生活水平和收入逐步得到改善。



目前，友连拥有250多条不同难度等级的攀岩线路，吸引了众多国内外游客。从一个鲜为人知的乡村，逐步将地质优势转化为发展生态旅游、探险旅游和社区旅游的基础，并注重自然环境保护。



攀岩活动始于2012年，一些国际专家和俱乐部前来考察并开辟了首批线路。此后，友连逐渐成为区域内攀岩爱好者的新兴目的地。



随着攀岩旅游的发展，住宿、餐饮及配套服务需求不断增加。许多居民将住房改造为民宿，提供餐饮服务或担任向导，参与相关配套服务。从自给自足的农业生产转向参与旅游价值链，居民收入来源更加稳定。旅游业已成为当地重要的经济活动之一，为创造就业和促进地方经济社会发展发挥积极作用。



2025年，友连社区旅游村荣获两项东盟旅游奖项，为提升谅山省社区旅游在区域和国际旅游版图中的形象带来新的机遇。



当地明确将旅游发展与地质遗产保护、民族文化传承和生态环境保护相结合，推动可持续发展。实践表明，以攀岩为起点，逐步形成集住宿、餐饮和文化体验于一体的旅游服务体系，为山区居民生计转型提供了动力。

与此同时，旅游基础设施不断完善，居民接受相关业务和技能培训，提高安全意识和服务质量。



旅游企业认为，区域性奖项有助于提升友连的知名度，同时也对保持服务质量、打造具有地方特色的旅游产品提出更高要求。生态旅游的可持续发展，需要在资源开发与保护之间、经济效益与文化环境价值之间实现平衡。



从一个仍面临诸多困难的山区乡镇出发，友连正逐步走出一条以地质遗产价值带动社区经济发展的道路，不断提升居民生活水平，并为当地旅游业的可持续发展作出贡献。（完）