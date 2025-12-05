在2026-2030年经济金融战略视野中探寻越南定位

12月5日，越南财政部与德国国际合作机构（GIZ）及联合国项目事务厅（UNOPS）联合举行以"在2026-2030经济金融战略中探寻越南定位"为主题的越南经济金融论坛。该论坛是财政部自2017年起每年举办的越南金融论坛的延伸，吸引超过200名国内外代表参与。

财政部副部长杜成忠表示，越南正站在新的发展阶段，在全新背景下设定了多项战略目标。他指出，举办此次论坛旨在识别外部机遇与挑战，明确增长新模式的潜力和动力，以满足至2030年的要求与目标，更重要的是为经济重大问题探寻战略路径与解决方案。

杜成忠指出，越南需确立新增长模式，其中要以生产率、投资效益、科技创新的突破为核心。这一模式要求传统增长动力（投资、出口与劳动）与新兴增长动力（数字经济、绿色经济、知识经济、循环经济等）实现有机结合。

新增长模式的确立需要各经济成分的共振与紧密联动，其中国家发挥引导与缔造作用，聚焦战略基础设施和透明法律体系建设；民营经济作为创新动力，在数字经济、加工制造业及高端服务业发挥引领作用。外商直接投资作为选择性补充资源，目标是推动新一代技术转让与国际环境社会治理标准对接。

同时，需有效开发各地区及增长极的新发展空间，充分发挥增长引擎区域的带头作用。

这不仅是增长模式创新的要求，更是越南实现至2030年及2045年发展目标的战略导向。

财政经济战略与政策研究院院长阮如琼指出，越南正面临挑战多于机遇的复杂局面，同时设定了宏大的发展目标。"若无新方法，难有新成果。必须强调的是新思维、新领导方式、新增长模式、新资源与新发展空间的开拓。其中，新发展思维具有统领全局的意义。

2025年越南经济金融论坛共设两场专题会议。第一场聚焦"经济金融发展战略导向：完善可持续发展基础"。第二场探讨"培育增长新动力"。（完）