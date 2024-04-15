越南交通运输部刚提请政府总理批准实施《全国机场、航空港系统发展总体规划（2021-2030年阶段，远期到2050年）的计划、政策和解决方案》。其中，在2021-2025年阶段将完成30个国内和国际航空港规划。

根据该计划，交通运输部将 制定2021-2030年阶段，远期至2050年航空港规划，其中制定有核心、有重点地投资发展、改造和扩建各航空港和机场的计划。

交通运输部将集中具有强大辐射力的项目，优先资源投入对首都河内地区（内排国际航空港）和胡志明市（新山一国际机场）经济社会发展和融入国际起着重要作用的枢纽航空港。

关于各航空港规划制定和调整工作中，在2021-2025年阶段将完成30个航空港规划制定工作，其中包括14个国际航空港和16个国内航空康。14个国际航空刚为云屯、吉碑、内排、寿春、富排、岘港、珠莱、莲姜、隆城、新山一、芹苴和富国等。

规划工作确保与全国航空港、机场系统发展总体规划（2021-2030年阶段， 远期至2050年）对接。预计，2036-2030年将完成高平航空港、首都地区第二个航空港、海防国际航空港规划制定和研究工作。

预计，2021-2030年各航空港基础设施投资资金总需求约420.472万亿越盾。

国家优先资金投入全国航空港系统发展、升级改造工作，旨在确保公共交通运输活动。此外，动员一切资源投入航空港基础设施建设项目。

为了吸引流入航空交通基础设施发展的资金，交通运输部建议使用国家预算来按照所批准规划的路线图投资建设航空港基础设施。与此同时加强与各部门、地方配合，安排资金，有效实施规划各目标。（完）