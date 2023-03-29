在非洲“疫情中心”的越南蓝色贝雷帽医生

因此，在传染病高危的地方，四号二级野战医院内科与传染病科预防医学医生范文雄少校的工作避免不了压力。



本提乌的“讲师”医生



在非洲爆发的霍乱疫情导致南苏丹是一个“热点”之一，范文雄医生被医院经理班子交付制定计划和在单位开展防疫和治疗措施的任务。在驻军地方的本提乌，范文雄医生表示，除了直接制定计划外，他还要与同事一起做一些业务工作，如：控制生活水源、废水源，灭虫，提醒吃熟食和喝熟水，检查单位厨房的食品卫生安全等。



据四号二级野战医院院长武明阳中校介绍，不排除本提乌感染霍乱的风险，因为本提乌距离南苏丹上尼罗州首府马拉卡勒市（Malakal）不远，尤其是在该地区的洪水情况仍然上涨和感染病可传播到本提乌。自2月22日起，本提乌已有179例霍乱病例，其中死亡病例1例。制定本地区发生疫情时的预防和及时处理的计划是非常重要的。



范文雄医生分享，他和内科与传染病科的同事们已经习惯这种突如其来的抗疫任务，并拥有应对新冠肺炎疫情（Covid-19）和疟疾的经验，但最担心的是要控制好传染源。作为本提乌地区最专业的医疗单位，四号二级野战医院不仅负责治疗病例，而且还被视为保护联合国工作人员和社区的健康避免受感染大流行风险的“盾牌”。为了有效防控疫情，只有越南医院做得好是不够的，还需要其它国家的医院一同参与。范文雄医生一直得到医院经理班子的信任，向他交付“讲师”任务，那就是向朋友单位传授医学专业和防疫方法以及参加联合国特派团的卫生检查团。



在世界和非洲——猴痘发源地不断复杂化的背景下，范文雄医生是越南野战医院参加为驻南苏丹特派团一级野战医院进行培训和更新知识的成员之一。范文雄医生和同事在解答问题、分享经验和专业知识的热情赢得了朋友单位的信任，其有助于提高越南二级野战医院的威望。

成立防疫医生小组



凭借高业务水平和信誉，范文雄医生已建立了一级野战医院的卫生预防医生和人员的工作小组，旨在便于业务交流和指导卫生预防工作。范文雄医生表示，做好预防工作将减轻治疗负担，有利于保障健康军数来执行任务。该创意帮助医院经常、及时掌握特派团内的疫情，从此可制定每月卫生预防计划或必要时应要求制定卫生预防计划。医生们还制定并补充了筛查表，对Covid-19、埃博拉、猴痘等高危疾病的感染患者从大门开始进行分类，旨在最大限度上减少医护人员的感染风险。



在南苏丹，疫情主要在雨季爆发，所以工作量增加很多。在Covid-19大流行紧张时期，单位一边要隔离和治疗Covid-19患者，一边要集中精力预防和治疗疟疾和消化系统疾病。由于单位驻军地方周边荒野，所以雨季洪水泛滥期间，提高被毒蛇咬伤的预防。在南苏丹的蛇百分之百是毒蛇和致命毒蛇。单位使用的水源取自联合国水井，但水质不稳定，因此经常要检测和处理后才能使用。



武明阳中校称，在抗疫压力很大时，范文雄医生一直及时向单位指挥员建言献策，旨在采取应对措施，并科学性地部署工作，让防疫小组有效执行任务。

卫生预防员的专心工作也意味着要面临许多风险，范文雄医生和他同事的鼓励就是单位有效控制疟疾、Covid-19大流行以及其它传染疾病，确保全单位官兵的健康，不让疫情在当地爆发，病人出院时健康状况稳定。



范文雄医生讲述道，蒙古单位的一名疟疾患者住院一周后出院还送给蛋糕感谢越南医生帮助他康复。该病人入院时出现严重并发症、身体非常疲倦。接受治疗后，患者分享称他“感觉自己重获新生”。 “我们的幸福就是被视为此地区病人的重要精神支持”，范文雄医生分享到。



范文雄医生还经常在居民区外和本提乌省医院为当地民众进行看病送药。他分享：“走出军营才看见当地人民的生活非常困难。最可怜的是年幼的孩子，他们吃不饱，营养不良。帮助当地人民让我们在工作中更加努力，致力于维护和平的使命”。（来源：人民军队报）