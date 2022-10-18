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在越欧洲企业对未来发展前景仍保持乐观态度
2022年第三季度，在全球经济衰退的背景下，欧洲对越南营商投资环境的信任度降至62.2个百分点。这是由YouGov Decision Lab调查并由越南欧洲商会（Eurocham）发布的经营状况指数(BCI)的最新结果。
具体，2022年第三季度，越南经济同比增长了13.67%，创下新纪录，但BCI连续第二个季度下降，与今年第一季度和第二季度相比分别下降10.8个百分点和6.4个百分点。原因是受乌克兰冲突升级、通胀压力持续、全球劳动力短缺和全球增长停滞导致全球经济状况仍然不稳定的影响。
然而，在当前全球经济动荡的背景下，BCI 仍比新冠肺炎疫情爆发之前的2019 年第四季度的52个百分点高出 10.2 个百分点，比越南正在放宽社交距离措施之时的2020年第四季度高出 1.2 个百分点。 BCI结果表明，欧洲企业的信任度略有下降。
具体，42%的受访者预测2022年第四季度经济企稳好转，较上个季度下降18个百分点。
45%的受访者预测2022年第四季度其企业运营状况较为乐观，较前季度下降4个百分点。
对于外商投资，42%的受访者预测2022年底其公司将使更多资金流入越南。
2%的受访者透露，他们已将较大部分的业务从中国转移到越南，此举证明越南经济增长仍有巨大潜力有待挖掘。
越南欧洲商会主席阿兰·卡尼（Alain Cany）看来，越南为欧洲企业带来巨大投资商机，特别是中期和短期前景乐观。通过《越欧自贸协定》（EVFTA）和欧盟对可持续发展的承诺，越南和欧洲企业可迎来巨大增长潜力。
阿兰·卡尼补充说，该BCI结果非常令人鼓舞，越南在未来两三年内必定处于更好的位置，这展现出越南作为最具活力的营商投资目的地之一的地位。”
Decision Lab首席执行官Thue Quist Thomasen认为，不断恶化的全球经济环境正在影响到欧洲企业领导对越南的乐观程度。尽管如此，凭借有效控制通货膨胀，提高信用等级及推动国内生产总值（FDI）增长，与全球相比越南情况仍较为乐观。BCI下降6.4个百分点（至62.2%）但仍处于中等水平，这表明企业仍对未来发展前景保持乐观态度。
BCI是在越欧洲商界和投资界的首要调查活动。为了更好地了解越南市场，越南欧洲商会邀请了代表越南经济各个领域的1200多名会员每季度提供越南营商环境评估的最新信息，并对越南企业的经营活动做出预测等。（完）
具体，42%的受访者预测2022年第四季度经济企稳好转，较上个季度下降18个百分点。
45%的受访者预测2022年第四季度其企业运营状况较为乐观，较前季度下降4个百分点。
对于外商投资，42%的受访者预测2022年底其公司将使更多资金流入越南。
2%的受访者透露，他们已将较大部分的业务从中国转移到越南，此举证明越南经济增长仍有巨大潜力有待挖掘。
越南欧洲商会主席阿兰·卡尼（Alain Cany）看来，越南为欧洲企业带来巨大投资商机，特别是中期和短期前景乐观。通过《越欧自贸协定》（EVFTA）和欧盟对可持续发展的承诺，越南和欧洲企业可迎来巨大增长潜力。
阿兰·卡尼补充说，该BCI结果非常令人鼓舞，越南在未来两三年内必定处于更好的位置，这展现出越南作为最具活力的营商投资目的地之一的地位。”
Decision Lab首席执行官Thue Quist Thomasen认为，不断恶化的全球经济环境正在影响到欧洲企业领导对越南的乐观程度。尽管如此，凭借有效控制通货膨胀，提高信用等级及推动国内生产总值（FDI）增长，与全球相比越南情况仍较为乐观。BCI下降6.4个百分点（至62.2%）但仍处于中等水平，这表明企业仍对未来发展前景保持乐观态度。
BCI是在越欧洲商界和投资界的首要调查活动。为了更好地了解越南市场，越南欧洲商会邀请了代表越南经济各个领域的1200多名会员每季度提供越南营商环境评估的最新信息，并对越南企业的经营活动做出预测等。（完）