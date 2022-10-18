在越欧洲企业对未来发展前景仍保持乐观态度

2022年第三季度，在全球经济衰退的背景下，欧洲对越南营商投资环境的信任度降至62.2个百分点。这是由YouGov Decision Lab调查并由越南欧洲商会（Eurocham）发布的经营状况指数(BCI)的最新结果。

具体，2022年第三季度，越南经济同比增长了13.67%，创下新纪录，但BCI连续第二个季度下降，与今年第一季度和第二季度相比分别下降10.8个百分点和6.4个百分点。原因是受乌克兰冲突升级、通胀压力持续、全球劳动力短缺和全球增长停滞导致全球经济状况仍然不稳定的影响。