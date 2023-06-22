在越南长沙岛作业是一生中的荣幸

与由越南油气集团和一些机关、单位代表组成的工作团造访庆和省长沙岛县军民和DK1海上高脚屋，从事新闻工作者已有了一个在汹涌的海浪中作业的难忘体验。

越南长沙一直是许多越南人一生中梦想去一次的地方。因为这是团结、民族自豪感、热爱家乡祖国的象征。每年，海军军种都会组织多次船舶，载着代表团和记者前往越南长沙和DK1海上高脚屋看望岛上军民。长沙之旅，给代表们留下了很多难忘的体验、感情和美好回忆。

与陆地的作业条件不同，由于地形条件、天气、时间紧迫、工作安排密集，在长沙作业的记者肯定会面临更多的困难。无论是在船上还是在岛上，记者们总是有一种在海浪中漂浮的感觉，但仍然要跑又跑，才能把所有的瞬间记录下来，作为纪实资料带回去创作。

工作团最年轻的《劳动报》记者明映表示：“在我之前，有很多同事来到长沙岛和编写关于这座岛屿的文章了。虽然做好了心理准备，要努力寻找、发现长沙岛官兵的一些突出一面来反映，但到了那里之后，作业又是另外一回事了。找不出题材、可以反映的角度等问题并不奇怪了。因为航程只有六天，所以代表团访问岛屿的时间往往很快，没有太多时间与岛上军民多交流、了解他们的生活，所以不是任何记者都能有时间了解和记录岛上的故事。”

在此次航程中，所有记者都尽量利用时间，深入现实，与岛上官兵和民众互动，收集信息和资料。虽然晕船，但一上了岛，记者们没有放过任何一个机会了解岛上军民生活。他们都尽力通过每一个视频、每一张照片来表达自己的感受。最有趣的是记录代表团与岛上军人的文艺交流，军人和人民同昌关于大海和岛屿的歌曲的场面给我们印象最深刻的。

“能够作业，记录那个神圣的时刻是我一生中的自豪。虽然在每个岛屿逗留的时间不多，虽然欢乐的迎接时刻很快就被告别的时刻取代，但岛上官兵与代表团成员之间的温暖情意是非常珍贵的。在波涛汹涌的大海中，每个人都是很激动的，但是，为了共同的使命，为了祖国的使命，所有这些情绪都被抑制在心里”明映补充道。

第三次来到长沙岛的越南之声广播电台新闻部（VOV1）记者阮隆肯定称：“每次航程，我都从其他同事那里学到更多，从生活习惯到作业方式。我亲眼见证并记录下来代表们每次访问各座岛屿时，或在向国旗敬礼时，或是在为捍卫祖国神圣海洋、岛屿主权而英勇战斗和牺牲的越南人民海军官兵纪念仪式上的情绪，我的心也随之哽咽了。我再一次意识到作为一个公民的责任，要珍惜和维护祖国对海洋和岛屿的神圣主权，作为一名记者要对向每一个公民和社会宣传对我们祖国不可分割的一部分的海洋和岛屿的爱的责任”。

造访长沙和DK1海上高脚屋航程结束了，代表团全体成员和从事新闻工作者更肯定了他们对祖国大海和岛屿的热爱，越来越感谢年轻的战士们仍日夜坚守在祖国风头浪尖上，维护越南海洋和岛屿的和平与主权完整。（来源：《人民军队报》）