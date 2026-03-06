“在越南心中的俄罗斯灵魂”艺术交流晚会在河内举行

3月5日晚，越南公安部与俄罗斯联邦紧急情况部在河内联合举办了题为“俄罗斯灵魂在越南心中”的艺术交流晚会。越共中央总书记苏林出席活动。



出席活动的还有越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任范嘉肃；中央政治局委员、外交部长黎怀忠；越共第十三届中央政治局委员、政府常务副总理阮和平；第十三届越共中央政治局委员、中央理论委员会主席阮春胜。



越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将同俄罗斯联邦紧急情况部部长亚历山大·库伦科夫出席活动。



这是值俄罗斯联邦紧急情况部工作代表团访问越南之际举办的一场文化艺术交流活动。活动在越苏友好文化劳动宫举行，再次印证了越南与俄罗斯联邦整体上，以及越俄两国人民之间深厚的合作关系与情谊。



活动汇聚了两国武装力量的顶尖艺术团体：俄罗斯联邦紧急情况部交响乐团、越南机动警察司令部军乐团和越南人民公安歌舞剧院。

此次交流晚会共分三部分，以越南公安部机动警察司令部军乐团的欢迎表演拉开序幕。图自越通社

此次交流晚会共分三部分，以越南公安部机动警察司令部军乐团的欢迎表演拉开序幕。第一部分由俄罗斯联邦紧急情况部交响乐团演奏俄罗斯作品，艺术家玛丽亚·康德拉季耶娃、安东·利西琴科等登台。第二部分由越南公安部人民公安歌舞剧院的艺术家们呈现，既有浓郁越南文化特色的旋律，也有越南民众耳熟能详的俄罗斯歌曲，如宝燕、克捷演唱的《海港之午》、《夜莺》。第三部分是两国艺术家的友好交流活动，展现交融与团结精神，成为越俄两国人民文化、艺术交流与分享紧密联系的生动象征。活动在两国艺术家共同合唱的象征性歌曲《我祖国旗帜》和《卫国军》中落下帷幕，彰显了两国民族的团结与牢固情谊。



多年来，越南与俄罗斯联邦在传统友谊与互信基础上保持着全面战略伙伴关系。除政治、经济、国防安全合作外，文化艺术交流，特别是经常举办的音乐活动，有助于增进两国人民的相互理解和友谊。



通过多领域的外交活动，越南公安部与俄罗斯联邦紧急情况部近年来的合作关系取得诸多务实成果，尤其是在预警、紧急情况预防、消防救援、搜救等领域，以及加强数字化转型合作。（完）