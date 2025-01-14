在英越南企业协会——连接越南与世界的商业桥梁

越南驻英国大使杜雄明，越南驻英国大使馆商务处一等秘书黄黎姮；旅英越南人协会代表和在英国越南企业协会代表等出席晚会。

杜雄明大使在晚会上发表讲话时高度评价协会在保持连接和援助在英越南企业和推动越南与英国之间的贸易合作中的作用。他同时强调，越南驻英国大使馆愿援助并同协会陪伴，助力协会日益发展，增加成员数量，推动两国之间的贸易投资和提高连接在英越南企业的作用，为国家和越英关系，特别是贸易关系发展做出贡献。

值此之际，杜雄明大使也介绍了国家经济社会发展状况和越英关系，特别是贸易投资合作的情况。杜雄明强调，贸易是越英战略伙伴关系的重要支柱之一。2024年，双边贸易额首次突破80亿美元，达84亿美元，同比增长18%，其中越南商品对英国出口额首次突破70亿美元的大关，为75亿美元，同比增长18.9%。投资方面，英国成为越南第12大投资来源国，对越投资资金50亿美元。

在英越南企业协会主席方黄在活动上已对协会在2024年的活动进行总结，介绍2025年工作方向。

在英越南企业协会成立于2006年，旨在援助在英越南企业的经营活动，同时将欲同英国市场进行进出口活动，动员从英国试产过的资金的国内企业与拥有投资需求或欲同越南企业进行合作的英国企业连接起来。协会也力争实现为推动越英双边合作搭建桥梁的目标。目前协会成员企业和越南人个人数量超100。协会已成为多家越南企业和在英越南企业可信赖的目的地。（完）