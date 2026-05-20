在老牺牲越南志愿军和专家烈士遗骸交接仪式在广治省举行

5月20日，广治省与沙湾拿吉省、甘蒙省在劳保-丹沙湾（Densavan）国际口岸联合举行在老挝牺牲的28具越南志愿军和专家烈士遗骸交接仪式。

这是由广治省军事指挥部政治处下属584号和589号烈士遗骸搜寻归集队在2025－2026年旱季期间，于沙湾拿吉省和甘蒙省搜寻归集的遗骸。

这一成果不仅体现了遗骸搜寻归集队干部和战士高度负责、坚持不懈的精神，也彰显了越老两国政府、职能部门及人民在烈士遗骸搜寻归集工作中的紧密协作与深厚情谊，同时为有效落实政府启动的“大力推进烈士遗骸搜寻归集与身份确认500昼夜行动”作出了积极贡献。

广治省人民委员会副主席、广治省特别工作委员会主任黎文保在仪式上发表讲话时对越南志愿军和专家在老挝战斗岁月中所作出的巨大牺牲致以深切敬意与感恩之情。他们的牺牲进一步加强越老两国人民之间特殊团结、始终如一的深厚友谊。

黎文保也感谢老挝政府、职能部门及人民，尤其是沙湾拿吉省、甘蒙省已大力支持584号队和589号队圆满完成党、国家和人民交付的神圣任务。

交接仪式结束后，28具烈士遗骸被送往广治省九号公路国家陵园，开展身份鉴定工作。按计划，2025－2026年旱季所搜寻归集的在老挝牺牲越南志愿军和专家烈士遗骸追悼会及安葬仪式将于5月23日上午在九号公路国家烈士陵园隆重举行。（完）