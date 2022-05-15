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在美越南人为祖国感到自豪 期待为国家的发展作出贡献
关于越南的多边关系，才阮提到越南成为2019年朝美峰会举办地时表示，他对越南已成为世界上日益重要的伙伴感到非常自豪。才阮很高兴看到越南顺利完成联合国安理会非常任理事国任期，同时越南已成为联合国非常重要的伙伴。
关于越美双边关系，才阮认为，两国的外交和贸易关系日益得到改善；越南和美国日益成为彼此的友好和信任的伙伴。作为在美国的越南人，他很高兴看到国家的地位日益得到加强，也为美国朋友对旅美越南人以及越南给予好评而感到非常自豪。
在美国越南金融协会工作的宇陈表示，希望越南与海外越南人之间建立更多的桥梁。 宇陈表示，新冠肺炎疫情在创造地理上距离的同时，也使人们可以看到海外越南人对祖国的团结和眷恋之情。陈宇为越南和美国开通首个直达航班，以及胡志明市与旧金山市开通直达航班感到高兴；希望在不久的未来他的家乡河内与纽约将开通直达航班。
宇陈也希望国家为海外越南人为祖国作出贡献创造更多条件，让海外越南知识界共同携手支持和国家发展。
纽约越南青年大学生协会会长黎明英表示，每一个在国外留学的越南大学生和青年都是本国的“文化大使”。像明英一样的年轻人和大学生一向努力锻炼，以便能够将越南文化和价值观推向世界，并把世界的美融入越南。（完）