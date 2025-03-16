在美国保留越南传统木工技艺

许多越南人最初来到美国时一无所有，但凭借在故乡积累的经验，他们迅速适应并以木工为基础创业。起初，大多数越南木匠在本地木工厂工作，一边谋生，一边学习技术和经营方式。经过一段时间的积累，不少人开设了自己的木工厂，提供橱柜、桌椅、楼梯、木地板及其他家具制作服务。

现年 65 岁的阮玉在美国生活了30多年，曾在多家公司打工，后来决定在加利福尼亚州南部的家中开设自己的木工厂。由于勤劳肯干，他的业务发展顺利，工厂规模不断扩大，从最初的 10 名工人增加到如今的 30 人。他感慨地说：“如今当木工的人不多，即使在越南也是如此。因此，我感到很幸运，能在美国继续坚守这一行业。”

随着业务发展，越南人的木工厂客户不仅限于旅美越南人社群当中，还吸引了许多其他族裔的顾客。一些工厂逐渐发展成为信誉良好的家具品牌，因其高质量和有竞争力的价格而受到客户的青睐。在美国，特别是对高品质木制品的投资需求仍然很大，因此这一市场对越南木工匠而言仍具有潜力，他们以精湛技艺和创造力著称。

45 岁的陈夏在德克萨斯州休斯敦经营着一家中型木工厂，订单稳定。他与房地产行业的合作伙伴密切配合，满足他们对房屋翻新的需求。此外，他还引入了现代技术，例如激光切割机，以提高生产效率、降低成本，并确保产品的精确度。

然而，在美国从事木工行业也面临诸多挑战。阮玉表示，木材价格不断上涨，导致产品成本增加，影响销售价格和市场需求。此外，工人工资较高，且劳动安全标准严格，这也给木工行业带来了不小的压力。此外，与进口家具以及墨西哥裔、华裔木工厂的竞争，也使行业面临更大挑战。这要求越南木匠不断提升技艺，打造更具特色的产品以增强竞争力。

尽管如此，越南木匠依然保持勤奋努力的精神，在行业中不断创新发展。许多木工厂正在实现代际传承，既保留了传统技艺，也推动了行业的现代化发展。不少木匠还将越南木雕艺术融入产品设计，结合东方式花纹与现代风格，在美国市场上打造独特品牌。可以说，越南人在美国的木工行业不仅帮助他们稳定生计，还成为传承民族文化的一种方式。展望未来，如果能够充分利用科技并紧跟市场趋势，越南木工行业在美国有望迎来更加繁荣的发展。

木工是越南人在美国较为传统或普遍的职业之一，按流行度排名第四，仅次于美甲（根据美国美甲协会的数据，美国超过 50% 的美甲师为越南人）、餐饮业、服装业，其后分别是建筑业、美发与化妆业，以及园艺业等。（完）