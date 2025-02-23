在线销售成为企业可持续发展的必然趋势

根据市场研究公司Statista的报告，越南电子商务市场目前由Shopee、TikTok商店、Lazada和Tiki等大型平台主导。其中，Shopee以67.9%的市场份额位居第一，其次是TikTok 商店（23.2%）、Lazada（7.6%），而Tiki仅占1.3%。

WINCO集团投资股份公司电子商务平台负责人阮青山表示，企业日益认识到多平台销售的重要性。然而，许多企业仍然专注于单一渠道，错失了接触客户的机会。在社交媒体爆发的背景下，不参与这些平台可能导致企业落后。当前的主要挑战是如何在不同渠道之间管理和产品信息同步设置，这不仅需要技术投资，还需要人力资源支持。

Lumos Cosmetics越南股份公司首席执行官范翠幸表示，多平台在线销售已成为企业可持续发展的必然趋势。然而，这条成功之路并不总是一帆风顺。尽管在线购物需求不断增长，但许多企业尚未意识到在多个平台上布局的必要性。一些大型企业已迅速转型，并充分利用市场机遇占据领先地位。

分析这一现象的原因时，黄盛商业解决方案有限公司首席执行官黄忠勇认为，首要因素可能是资源不足。许多中小企业在人力和资金方面面临困难。当企业需投入新技术以适应市场发展时，成本压力使其在竞争中处于劣势。

此外，信息管理和数据同步问题也是一大挑战。如果没有高效的管理系统，产品信息、价格和促销活动的更新可能出现不一致，导致客户混淆。

与此同时，市场竞争日趋激烈，特别是在越来越多的外国品牌和进口商品进入国内消费市场的背景下。面对这些挑战，企业不仅需要提升产品质量，还必须改善客户体验，并在所有渠道提供优质客户服务。

根据谷歌的研究，53%的消费者表示，如果一个网站加载时间超过3秒，他们将直接离开。因此，优化所有销售渠道的用户体验至关重要。此外，许多企业已将多平台在线销售视为不仅是提升收入的手段，更是建立品牌和提高市场认知度的战略举措。由于每个平台的营销方式不同，企业需调整传播策略，以吸引客户并增强品牌忠诚度。客户的每一次互动、社交媒体广告，甚至访问企业网站的体验，都对品牌塑造起着关键作用。

为提高企业认知并帮助中小企业克服多平台销售的挑战，专家认为，建立正确、全面的思维模式，以优化营销和销售策略至关重要。

企业可以利用多渠道管理软件来监测订单、库存，并分析客户行为。一些公司已成功实施这些解决方案，例如Tiki通过人工智能技术实现用户体验个性化，并提高转化率。此外，数据分析也是决定多平台销售策略的重要因素。企业可利用大数据收集客户详细信息，并预测消费趋势。

全球市场研究公司麦肯锡（McKinsey & Company）的报告显示，善于利用数据的企业可提高5%-6%的收入。最后，通过智能营销和促销活动提高客户触达率，如黑色星期五或网络星期一，企业可推出有吸引力的折扣活动，以吸引消费者。

ABsoft集团股份公司总经理、数字化转型专家黎文勇表示，多平台在线销售不仅帮助企业拓展市场，还能降低因单一渠道变化带来的风险。根据该公司的数据，在至少三个平台上运营的企业，其收入比去年增长40%。利用脸谱和照片墙（Instagram）等社交平台，不仅能增强与客户的互动，还能打造一个开放的互动空间，让消费者分享和讨论产品，从而提升品牌影响力。

可以肯定的是，多平台在线销售已成为不可或缺的商业战略。从技术投资、数据分析到促销活动，企业需要制定精确的策略，以优化销售流程。掌握这一趋势，企业不仅能提升收入增长，还能在市场上打造坚实品牌。电子商务市场的发展以及消费者行为的变化，将成为企业在4.0时代塑造未来的重要动力。（完）