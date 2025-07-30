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在白俄罗斯掀起越南语学习热潮

7月28日，越南驻白俄罗斯大使馆与越南人协会在白俄罗斯首都明斯克郊外的Prilesye村联合举办了“弘扬越南语运动”启动仪式暨第四届“越南语夏令营”活动开幕式。 据越通社驻欧洲记者报道，旅居白俄罗斯越南人协会会员、越南语班学生，以及越南驻白俄罗斯各代表机构的全体干部、人员一同出席了此次活动。

越南驻白俄罗斯大使阮文忠在开幕致辞中高度评价越南人协会在弘扬民族传统、增强社区团结方面所开展的丰富多样、切实有效的活动。他特别强调了弘扬越南语作为该地社区文化活动中的亮点，其中“越南语夏令营”是一个极具意义的倡议，迄今已连续举办四届，并始终受到广大旅白越侨的热烈响应与积极参与。

在此基础上，阮文忠大使正式启动“弘扬越南语”运动，旨在推广越南民族文化、民族特色与越南人的核心价值。这一活动是落实“2023-2030年海外越南人越南语日方案”的一部分，同时也作为纪念越南国庆80周年和2025年多项重大节日的重要举措。

在仪式上，越南人协会副主席农文辰代表协会致辞，感谢党和国家对旅外越南人社区生活的关心与支持。他也感谢大使馆对协会活动的支持与赞助，并希望越南驻白俄罗斯机构未来能继续陪伴与协助协会，不仅在弘扬越南语方面，还在文化交流和社区活动等领域携手并进。

越南语班教师阮芳绒表示，在大使馆和社区内部分热心人士的支持下，2025年越南语夏令营将持续4天，活动丰富多样、富有创意，专为社区内不同年龄段的青少年设计，如儿童文艺演出、舞蹈、歌唱、越语诗朗诵、绘画、手工制作、讲故事及用母语进行交流等内容。

目前，旅居白俄罗斯越南人数超过600人，已有近四代人定居、生活稳定，历来团结互助，始终心系祖国，积极为国家发展贡献力量，并不断加深两国人民之间的友谊与团结。（完）

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