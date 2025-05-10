在澳大利亚作家文章中感受越南魅力

澳大利亚作家表示，越南两座最大城市以古老与现代交融的独特魅力脱颖而出，既保留着丰富的传统文化，又正奋力迈向一个充满希望的未来。



越通社驻大洋洲记者报道，几十年来，澳大利亚游客日益关注越南。从2023年到2024年，赴越南的澳大利亚游客人数就增长了35%。在2024年，这个东南亚国家已成为澳大利亚游客第九大热门旅游目的地。



令作家本·格朗德沃特印象深刻的还有，越南拥有高品质的豪华酒店和高端美食，而价格却非常合理。在他看来，这是“许多澳大利亚人只能梦想的”待遇。游客将在越南度过一段美好的时光，在很大程度上要取决于越南人民的热情好客、慷慨大方，以及他们对自己国家有着深刻的自豪感。



作家本·格朗德沃特强调，越南也是一个文化丰富的国家，是众多少数民族的家园，如赫蒙族、瑶族、高棉族和岱依族等。每个民族都有其独特的文化特色、性格和传统。



作家本·格朗德沃特强调，越南拥有众多令人难忘的旅游目的地，为游客带来独特的体验，例如：展现出传统与现代交融的河内与胡志明市，保留着独特文化风貌的会安古镇等。



越南的多座岛屿同样也是游客心目中理想的“热带天堂”之选。越南拥有漫长的海岸线，得天独厚的自然条件赋予了越南众多迷人的海滩和美丽的自然风光。（完）