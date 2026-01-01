在河内外国友人热情迎接2026年新年

还剑湖中心区域装点得绚丽多彩，吸引大量市民和游客前来漫步、拍照留念。迎新年的喜庆氛围中，洋溢着市民和游客对新一年平安顺遂、美好吉祥的期盼。位于河内市还剑坊的还剑湖步行街，是深受国际游客欢迎的旅游目的地之一。



在长钱广场购物中心前厅拍照留念时，日本游客索尼克·世嘉和妻子里奥·世嘉兴奋地表示，此前他们仅通过书籍和互联网了解越南。这里快速发展的同时仍保留着浓厚的东方传统特色，促使他们决定前来河内度假并迎接2026年元旦。“你们的首都是一座充满活力、文化多彩的城市。我喜欢这里的传统美食、河内老城区的空间氛围，当然也非常喜欢你们的热情好客。祝2026年身体健康、万事顺利。”索尼克先生笑着说道。



来自澳大利亚的游客安妮娅·亨一家五口首次在新年期间到访河内。她表示，家乡迎接新年的方式与越南略有不同。“在悉尼，我们通常在海滩上与亲友举办派对，伴随着音乐迎接新年，当然也少不了烟花。在越南，我了解到你们同样燃放烟花迎新年，不同之处在于，随后大家会走上街头散步，并相互送上新年祝福。”她认为，在远离家乡的地方观看烟花迎新年，是一次十分特别的体验，并期待在越南度过一个难忘的新年假期。

在河内的外国游客 图自越通社

来自遥远罗马尼亚的亚历克斯·杜米特鲁表示，罗马尼亚的新年庆祝活动内容丰富，许多传统习俗已延续多年，其中最具代表性的是用稻草制作的“熊舞”表演。他认为，越南和罗马尼亚在重视保护传统文化、将其传承给后代方面有诸多相似之处。在罗马尼亚，大多数新年习俗都寄托着对幸运与繁荣的祈愿。





亚历克斯对开放的城市空间和装饰精美的街道印象深刻。他表示，河内这座既现代又富有文化底蕴的城市让他有一种回到家的感觉。“这里的人们非常友善、好客。越南是一个安全且极具吸引力的目的地。我们将在河内迎接新年，随后前往胡志明市和富国岛。值此2026年新年之际，祝愿大家身体健康、幸运常伴、繁荣昌盛。”他兴奋地分享道。



2026年元旦也是许多在河内生活、学习和工作的外国人思念家人的时刻。乌克兰籍的罗曼·蒂姆奇沙克今年已是第六年在越南迎接新年。他表示，无论是在乌克兰还是在越南，新年都象征着迎接新事物，充满希望和积极情绪。新年之际，人们通常与家人或朋友团聚，准备丰盛的餐桌，等待跨年时刻并共同庆祝。这也是回顾过去一年、营造欢乐氛围、共享节日喜悦的时刻。



如同往年一样，2026年元旦假期将是罗曼与家人享受温馨团聚、期待新一年美好事物的时光。“我的妻子是越南人，因此这里也是我的第二故乡。今年元旦将有4天假期，我决定带着3岁的儿子回外婆老家，充分享受假期。祝愿2026年为我们带来更多好运与欢乐。”罗曼分享道。

可以看出，在河内举行的迎接2026年新年和庆祝元旦活动，为市民和游客带来了丰富而难忘的体验。（完）