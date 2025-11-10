新闻
在毗邻海域开展“4个反对”“4个最”行动，坚决打击IUU捕捞
“4个最”即：最高决心、最强措施、最大责任、最佳效果，以2025年内坚决解除欧盟委员会（EC）“黄牌警告”为目标。
尽管受第13号台风环流影响，11月6日晚，由海警第三区司令部党委书记、政委黎文秀上校率领的工作组登上海警4031号舰，直接出海检查前方指挥所党委及所属海警舰艇、协同船只在越南—印尼毗邻海域执行IUU捕捞防控任务的领导与落实情况。
在各检查点，黎文秀上校要求海警舰艇及协同力量的干部战士提高责任意识，同步落实侦察、监视等措施，不遗漏任何目标，尤其是对失去船舶监测系统（VMS）信号的渔船要重点关注；同时必须检查、控制所有出现可疑迹象的渔船，防止其越线作业或违反“三无”（无注册、无许可证、无航行监控设备）规定，对违规行为严肃处理。
黎文秀上校强调，目前正是必须坚决向IUU非法捕捞行为“宣战”的关键时期，要同全体政治体系一道努力，在欧盟委员会第五次检查之前，彻底杜绝越南渔船违规IUU捕捞的情况。
黎文秀上校同时要求，在执行任务过程中各舰艇和执法力量要结合宣传教育，指导渔民依法作业，驱离侵犯越南海域的外国渔船，并随时准备执行搜救民众及其他突发任务。
据海警第三区司令部消息，自10月29日起开展加强打击“非法、无报告、无受管制（IUU）”捕捞活动的专项行动以来，仅10天内，巡逻、检查、监管力量在与第18号边防海队联合行动中，已查处54艘违规渔船，罚款总额超过5.8亿越南盾；救助海上作业受伤渔民3人次，并向渔民赠送数百面国旗和救生衣。（完）