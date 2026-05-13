在柬牺牲的158名越南志愿军和专家遗骸归国

5月12日，西宁省人民委员会在平协国际口岸举行仪式，迎接在柬埔寨牺牲的158名越南志愿军和专家遗骸归国。这是第25阶段（2025至2026年旱季）第二批归国的烈士遗骸。



在庄严肃穆的气氛中，西宁省委、省政府、武装力量及人民群众迎接英雄烈士回归祖国怀抱。西宁省军事指挥部的K71队和K73队官兵将烈士遗骸护送通过平协国际口岸。这些烈士在柬埔寨的昔日战场上长眠了40多年，如今终于回到故乡，在祖国和人民的感恩与怀抱中得到安息。



截至目前，西宁省职能部门已搜寻、迁葬并送回了8994具在柬牺牲的越南志愿军和专家遗骸；其中282具遗骸确认了姓名和地址。尽管许多烈士的信息尚无法完全确定，但他们的牺牲永远是爱国主义和崇高国际主义精神的璀璨象征，被一代代后人永远铭记。



迎接仪式后，烈士遗骸被送往永兴乡永兴—新兴烈士陵园，按照隆重仪式举行追悼会和安葬。当天下午，西宁省越南佛教教会治事委员会举行超度法会，缅怀和感恩英雄烈士的功绩。众多僧侣和佛教徒共同诵经，祈愿烈士英灵超脱，同时为国泰民安、国家和平与发展祈福。



西宁省越南佛教教会治事委员会主任释广心上座强调，英雄烈士的牺牲不仅是爱国主义和报效祖国精神的象征，更是今天和平、独立的基础，为巩固越南与柬埔寨之间的团结与牢固友好关系作出了贡献。（完）