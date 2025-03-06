在柏林国际旅游展宣传“尽享在越南的每一时刻”的信息

潘灵芝女士表示，多年来，欧洲一直是越南重要的旅游市场。2024年，越南将迎来近200万名欧洲游客。2025年1月，赴越南旅游的欧洲游客持续增长，较上月和去年同期相比，增长超过22%，达近27万人次。



近年来，越南旅游业连续荣获诸多旅游奖项，许多旅游目的地被TripAdvisor、Telegraph、CNN、Travel Channel等世界著名旅游网站和各大电视频道评选为全球最佳旅游目的地之一。



武光明大使表示，近年来，越南在旅游基础设施建设、增强游客体验和确保可持续发展方面取得了重大进展。越南正在努力保护自然与文化瑰宝。最近大力促进生态旅游和社区旅游，充分体现越南对可持续发展和负责任旅游的承诺。



新闻发布会上，越南国家旅游局旅游促销管理部主任阮贵方介绍了越南旅游业的发展情况，主题为“顺化——老京都、新机遇”的2025年顺化越南旅游年，并回答了与会代表的提问。



参加柏林国际旅游展是越南旅游业的年度活动，旨在向德国及欧洲游客宣传推介越南国家风土人情、旅游潜力与优势。这也是越南旅游企业对接、了解市场、扩大业务的良好机会。



今年，越南国家旅游局以400平方米的展位参加了柏林国际旅游展，聚集100多家越南领先旅游企业、旅行社、酒店和服务提供商，宣传“尽享在越南的每一时刻”和2025年顺化国家旅游年的信息；推广越南四大旅游产品，包括海洋旅游、自然风光旅游、文化旅游和城市旅游。此外还介绍颇具吸引力的美食旅游、家庭旅游、医疗保健和高尔夫旅游等旅游类型。



ITB 是世界领先的旅游展览会，于3月4日至6日在Messe展览中心举行，吸引来自170个国家和地区的5800家参展商，数量创历史新高。



Vietravel 国际市场总监吴明君表示，柏林国际旅游展不仅是一个旅游产品销售之地，更是一个传达精神和文化价值的平台，它可以吸引更多游客来越南并热爱越南。今年的旅游趋势是绿色旅游，客户更喜欢拥有可持续旅游开发证书的企业。（完）

越通社