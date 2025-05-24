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在日本街头推广越南文化的一书店

在日本埼玉县北坂户站（Kita-Sakado）附近有一家名为 Macaw （金刚鹦鹉 ）的书店。这里成为许多越南读者的文化驿站，也是埼玉县少数销售越南语图书和由越南人经营的书店之一。

书店老板是出生于河内的吴玉庆。他的创业故事源于对图书的热爱。他从小就喜欢看书。在2015年赴日留学后，他依然保持着每周阅读3至4本书的习惯。

每月，家人都会从越南寄书过来，使得他所租赁的房子堆满了图书。由于不舍得丢弃已读的书，他开始在一个交换服务网页SNS上分享自己的藏书，意外收获了大量关注，也由此意识到，越南人对来自家乡的图书有着浓厚的兴趣。

大学毕业后，吴玉庆决定在日本开设一家越南语图书角。这家书店位于一栋公寓的一楼，面积约90平方米，藏书多达一万册，涵盖散文、小说、科学、历史、越南语烹饪书、画册、日语参考书以及多位日本著名作家的文学作品。

 

这家名为Macaw的书店采用线上与线下结合的销售方式。顾客不仅有在日越南人，还有来自接收越南实习生的日本企业，他们订购书籍用于开设职场内的越南语图书馆。

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书店老板吴玉庆接受日本NHK电视台采访。图自西宫解放报

该书店的脸书（Facebook）主页拥有超过40万粉丝，吴玉庆还通过脸书、照片墙（Instagram）和官方网站持续更新新书的信息，方便读者选择。

 

在接受日本NHK电视台采访时，吴玉庆透露，不少日本读者喜欢到店内购买越南语教材和有关越南文化的书籍。有趣的是，他们不仅喜欢越南书籍，还特别喜爱书店招牌饮品——椰奶咖啡。

吴玉庆还将书店打造成一个免费的共享图书角，希望能让更多日本人接触越南文化。他在店门口设立了一个书架，供人放置不再阅读的书籍，也可以免费借阅回家。

尽管如此，吴玉庆的创业之路并非一帆风顺。作为商业新手，他曾数次面临挑战，甚至有过放弃的念头。但凭借对图书的热爱及朋友、顾客的鼓励，他坚持了下来。对吴玉庆来说，激发阅读需求、培养对越南图书的兴趣与阅读习惯、传播越南文化之美，才是最重要的。他希望未来能再开设一家书店，为热爱越南图书的读者带来更多精神价值与有趣体验。（完）

 
越通社

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