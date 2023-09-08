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在旅外越南人社群中不断传承民族语言和文化价值
在传承民族文化的同时，越南党和国家十分重视越南语的发展工作，被具体化成为各主张和关于海外侨务指导文件中的具体
任务。
近期，旅外越侨社群中越南语保护和弘扬工作已取得许多重要的成果。然而，在全球化和国际一体化趋势中，越南语正面临消失的危机。
在此情况下，越南政府总理于2022年8月已批准《旅外越南人社群中越南语日活动方案》。据该方案， 每年9月8日被选为旅外越南人社群中越南语日。该活动有助于具体化越共十三大提出“为同胞维护越南语、民族文化特色、提高民族自豪感和民族自尊心”的主张，同时为推动越南语教学、学习活动注入动力，满足旅外越南人社群的政党愿望和需求。
2023年是展开该方案的第一年，外交部旅外越南人社群国家委员会已积极动员各种资源，牵头和配合开展多项在于推动旅外越南人社群中越南语教学和学习的切实活动。
旅外越南人社群中越南语日活动计划实施工作得到推进并吸引旅居国外的越南人群的参与，活动丰富多样，如在奥地利、斯洛伐克、匈牙利和日本等国建立服务社群的越南语书柜、2023年旅外越南语使者寻找之旅等。
此外，各项年度活动如期举行，如在河内举行的第九届越南语教学培训班，来自16个国家和地区的60名越侨老师参加；“越南夏令营”吸引来自26个国家和地区的120名代表参加。关于越南语言教学和学习工作革新的论坛和研讨会等。
旅外越南人国家委员会已同各有关部门动员拥有越南人居住的驻在国政府把越南语、越南历史文化列入各教育机构的教学计划中。
黎氏秋姮强调，越南语日活动已经和正在在国内外各国同步展开，吸引各部门、行业、团体、企业和旅外越侨同胞的参与。该活动不仅吸引旅外越南人参加，而还有助于推广民族语言的良好价值；是推动民族大团结工作的基础，展现出党、国家和国内人民对旅外侨胞的感情和责任。
研讨会分为两场讨论会：在各地越南语日活动举办计划，越南语维护工作的顺利和困难，2024年开展方向和措施；2023年越南语日活动展开情况，2024年展开方向和措施等。（完）