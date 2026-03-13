在新形势下的越中合作潜力

据越通社驻北京记者报道，3月12日，越南驻中国大使范青平出席并了题为“大使故事”的学术研讨会并进行了专题交流。该研讨会由中国人民大学重阳金融研究院与全球领导力学院联合在北京举办。



在以“加强越中友好关系”为主题的发言中，范青平大使回顾了两国关系的发展历程，强调近年来双边合作取得的突出成果，特别是自中共中央总书记、中国国家主席习近平对越南进行国事访问以来，两国在各个领域的合作都取得了显著进展。



借此机会，范青平大使还向中国学者和学生介绍了越南共产党第十四次全国代表大会取得的重要成果，强调越南在新时代的发展方向和目标，包括：重视保障国防与安全；坚持独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展，推进对外关系多边化和多样化的对外路线；推动经济社会快速、可持续发展；大力推动科技与创新发展；同时弘扬越南文化价值。范青平大使还分享了近年来越南经济社会发展的情况，特别是在经济增长、国际融入以及投资环境改善方面取得的积极成果，从而展现出两国未来广阔的合作潜力。



越南驻华大使范青平就中国与会代表关心的越南形势以及两国关系问题回答提问。图片来源：越通社

在讨论环节中，范青平大使与中国专家、学者及学生展开了热烈交流，就越中两国在多个领域的合作前景进行了探讨。与会者提出了许多积极的意见和评价，并表示期待两国继续加强协调，扩大务实合作，使合作符合两国利益、顺应两国人民的愿望，为地区和平与稳定作出积极贡献。



中国专家和学者高度评价越中关系的发展前景，认为在当前地区和世界局势复杂多变的背景下，两国仍拥有广阔的合作空间。越南与中国在社会稳定、发展理念进步、安全环境良好等方面具有诸多积极共同点，在经济社会发展上也具有独特的互补性，是社会主义国家发展模式中的成功典范。专家学者认为，这些因素将为推动双边关系继续稳定发展并在未来取得更多积极成果提供重要基础。



此前，范青平大使还会见了中国人民大学校长马怀德。双方高度评价高等教育和研究机构在增进两国人民相互了解和友谊方面的重要作用，并一致同意在未来阶段进一步推动中国人民大学与越南各高校之间在科研、人才培养和学术交流等方面的合作。（完）