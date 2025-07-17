新闻
在新形势下加强越中友好交流与合作
魏然强调，此次访问旨在探讨如何进一步加强广西与越南各地方之间的交往与合作，为构建具有战略意义的中越命运共同体作出贡献。
魏然指出，近期越南对行政区划和地方政府组织架构进行了调整，这对两国地方间的既有交流机制，尤其是对越南一些与中国各地结好的地方带来了新的要求和挑战。为此，广西代表团希望越南友好组织联合会就如何在新形势下推动地方合作提出建议，旨在推动并维护两国地方间的友好关系持续健康发展。
回顾近年来两国之间的一系列重要外交交流活动，潘英山强调，落实两国高层领导人的指导精神，民间外交始终是越中关系中重要的外交渠道，其为推动两国关系不断发展作出了积极贡献。因此，越南友好联合会一直致力于推进和培育越中人民之间的良好友谊。
关于新形势下推动两国地方交流合作的方式，潘英山建议，广西外事部门可以根据实际情况主动向越方原有结好的地方致函或致电，表达继续维系友好关系的意愿；也可以通过越南友好组织联合会牵线搭桥，与越南相关地方主管部门建立联系，保持沟通，推动合作。越南友好组织联合会随时愿意与中国各地主管部门保持协调配合。
魏然对这些建议表示完全赞同。他指出，这些建议都旨在加强两国地方间的交流合作，进一步巩固和深化越中友好关系。广西自治区工作代表团将就上述建议进行汇总，并向上级领导汇报，争取根据各地方的实际情况采纳合适的做法。（完）