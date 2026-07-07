在新发展战略中重新定位外资的作用

据第一太平戴维斯（Savills）越南公司专家分析，越共中央政治局2026年6月8日颁布关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，其突出亮点在于重新定位外商直接投资（FDI）在国家经济发展战略中的作用。

从成本优势转向制度优势



第一太平戴维斯（Savills）越南公司投资咨询部高级总监史玉姜认为，第10号决议体现了从吸引资本思维向构建国家竞争力思维的转变，面向以技术、知识和创新为基础的增长模式。在新阶段，目标不仅是吸引外资，更是为经济吸引技术、知识和附加值。

史玉姜指出，随着全球最低税和供应链重构使成本竞争空间日益收窄，投资者将更加关注投资环境的透明度、政策的可预见性、法律执行效率和国家治理质量。

他强调，可持续的竞争优势不再在于比对手提供更高的优惠，而在于通过政策的稳定性和一致性以及保护企业合法权益来建立投资者信心。关于知识产权保护、财产所有权保护、投资资本保护以及不溯及既往做出不利于企业规定的承诺，被评为国际投资界特别关注的重点。



执行将是决定性因素



第10号决议最突出的亮点之一，是明确将重点从吸引资金流转向吸引能为经济创造长期生产力的资源。优先领域清单包括半导体、人工智能、大数据、云计算、生物技术、能源技术、现代物流等多个高科技行业；同时面向吸引跨国集团的研发中心、数据中心、创新中心和区域运营中心。

史玉姜认为，这一导向反映了提升越南在全球价值链中地位的目标，将重心从生产和组装转向研究、设计、数据管理和产品开发等高附加值活动。

决议还设定了到2030年约有1万家越南企业参与外资部门价值链和供应链的目标，从而增强对国内企业的溢出效应。

史玉姜表示，为实现这一目标，越南需要继续改革行政手续，提高人力资源质量，发展现代化基础设施，并确保各级管理部门之间政策执行的一致性，为吸引战略技术项目和跨国集团奠定基础。（完）