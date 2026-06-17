在新元纪塑造国家航海工业生态系统

在新的发展空间中，船舶工业在提升国家海洋综合实力方面发挥着特别重要的作用；通过自主设计、制造、修理海上作业装备的能力，助力稳固维护海洋岛屿主权；提高应对自然灾害、搜救和保障航海安全的能力，同时也是发展国家货运船队、石油服务船、海洋工程船以及海上风电服务船的基础。



在越共第十四届中央委员会第二次全体会议颁布的第18-KL/TW号结论中，造船业继续被确定为国家基础工业，在全球绿色经济发展和能源转型进程中发挥重要作用。发展清洁燃料船、智能船、海上风电服务船和海上浮动工程等趋势，正为越南造船业打开巨大的发展空间。





目前，航运承担了越南约80%的进出口货物运输量。在船舶新建和修理能力上保持主动，是确保国家物流链不依赖外国运输能力的决定性条件，有助于优化物流成本并提高经济的自主性。据预测，2024-2028年阶段，世界造船市场规模预计将增长超220亿美元，并于2030年达到约1950亿美元。面对未来一段时期经济实现两位数增长的目标，发展具有高经济波及系数的造船业，将成为推动工业增长、出口创汇、创造就业和提升国家科技能力的重要动力之一。

面对转变增长模式、提高竞争力的要求，海洋经济正向以价值链、物流、配套产业和高科技为导向的发展模式转变。当前的突出趋势是应用人工智能（AI）、物联网（IoT）、大数据、自动化等，以形成现代海洋技术生态系统、海洋数字数据基础设施和智能海洋治理模式，从而将传统基础设施与企业内生能力紧密结合。



为了实现成为海洋强国、从海洋致富的渴望，专家们建议管理机构尽早制定与国内造船订单相衔接的国家船队发展战略；颁布越南造船工业发展战略，并将其作为长期实施的基础。同时，需要迅速规划并在具有突出潜力的区域规划建设造船—物流—港口产业集群，以持续降低相关成本；并为船舶工业出台在财政、信贷、税收和土地等方面更具突破性的政策机制。（完）