越通社驻东南亚记者报道,越南驻文莱大使陈英宇在活动上发言时表示,希望ISB的学生以及各国朋友能够热爱越南文学、积极研究越南文化,并喜欢由文学作品成功改编的越南电影。



在活动中,越南大使馆向ISB学校图书馆赠送了一批越南文学与文化研究书籍,包括多部知名文学作品的英文译本,如作家苏怀的《蟋蟀冒险记》(Diary of a Cricket)、阮日映的《我看见黄花在青草中摇曳》(I See Yellow Flowers in the Green Grass)和《请给我一张返回童年的车票》(Ticket to Childhood)。



活动期间,越南大使夫人黎氏红抏女士、手工艺品牌 Rattan House 创始人梅莎拉·阮女士以及旅居文莱越南人社群代表范秋芳女士共同引导ISB学校的教师和来自多个国家的30名学生体验越南传统刺绣技艺。



为了传播弘扬传统手工艺术并提高环保意识,所使用的材料均为天然或可回收资源,包括旧报纸、废弃塑料瓶、干草植物等。



ISB领导希望在未来将接待更多越南学生前来该校就读,并推动与越南教育机构开展更多交流与合作活动。(完)