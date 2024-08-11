在文莱国际机场宣传推广越南国家旅游形象

8月11日，越南驻文莱大使馆在文莱国际机场开设越南旅游推广空间，向文莱和世界各地人民宣传推广越南风土人情和旅游发展潜力。



越通社驻东南亚记者报道，越南驻文莱大使陈英武表示，旅游和民间交流是落实2023~2027年越南与文莱全面伙伴关系计划中的优先领域。越南旅游推广空间标志着一个外交使团首次被允许使用机场这个公共场所。



越南驻文莱大使馆将在越南旅游推广空间放映介绍越南宁顺、芽庄、岘港等著名旅游圣地的宣传片；展示由越南通讯社出版的《Victory》画册以及许多有关越南旅游和文化的出版物，还有许多越南典型商品，如手工艺品、咖啡、干果和农产品等。



文莱皇家航空总经理萨比林·阿卜杜勒·哈米德表示，越南旅游推广空间是越南和文莱之间，具体是越南驻文莱大使馆和皇家航空公司之间的合作成果。目前，文莱飞往胡志明市每周只有3个航班，与两国合作潜力并不相称。因此，希望越南旅游推广空间发挥积极作用，为促进两国旅游合作，充分挖掘两国旅游合作潜力做出贡献。



越南国会法律委员会主席黄青松、文莱交通部副部长穆罕默德·纳兹里·穆罕默德·尤索夫（Mohamad Nazri Mohamad Yusof）以及诸多在文莱越南人代表出席了越南旅游推广空间开放仪式。（完）