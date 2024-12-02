在数字经济、绿色经济和新技术的基础上建设智慧城市

12月2日上午，越南信息技术服务与软件协会（VINASA）同河内市信息传媒厅联合举行2024年亚洲越南智慧城市会议。这是一年度会议，目的在于建设更加智慧、更加可持续的城市，为人民带来繁荣、幸福的生活。

河内市委副书记、市人民委员会主席阮士青，信息传媒部副部长潘心，各厅局和地方代表，国内外超700名代表与会。

据统计数据，2023年2月，越南902座城市城镇化比例达约42.7%，相当于亚洲水平。城市经济对全国GDP贡献了70%。以该城市化速度，所提出的问题是在世界经济、经济和技术不断变化的背景下如何寻找新的发展动力。

越南信息技术服务与软件协会分享道，目前阶段发展的动力是数字经济、绿色经济和新技术。其中数字经济要求推动各传统经济产业数字化钻形。绿色经济是走向环境和文化的可持续发展。新技术因素来自越南拥有巨大吸引力的半导体和人工智能等产业。

河内市人民委员会副主席何明海表示，“智慧城市、数字经济和可持续发展”的2024年亚洲越南智慧城市会议与各战略目标相结合，反映了首都河内和地区各地方在发展中的全球新愿景、新思维。会议上分享的实践教训和经验将是河内和地区内各地方把握机会、战胜挑战、实现建设绿色、智慧和可持续发展城市的目标。

智慧城市是地区乃至世界各城市主流发展趋势。作为迎来该趋势的国家之一，越南政策、投资环境等拥有许多经济变化。

河内市信息传媒厅厅长阮越雄表示，河内市在建设智慧城市过程中将优先城市交通、保护和发展遗产、文化、旅游，保护水环境和大气。为了实现这些优先事项，《河内市智慧城市建设方案（2025-2030年）》内将对每个行业和领域提出各核心解决方案。

在为期两天的会议框架内，80多名演讲者将在7场讨论会就越南各座城市快速变成更加智慧、更加可持续发展，为人民群众带来繁荣、幸福生活的政策、方式和技术等进行讨论并提出意见。

各场研讨会期间还举行有关研讨会，国内外企业交易会等活动。（完）