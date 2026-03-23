在支持复苏与促进增长中实现财政收支平衡

经济专家认为，当前形势下实施减税降费政策以支持企业复苏、促进经济增长是必要之举。但这也意味着国家在短期内正面临更大的财政收支平衡压力——既要为刺激经济预留财政空间，又要确保国家金融安全，并满足发展投资和社会保障支出需求。



据越南财政部统计，2026年前两个月，国家财政收入预计接近604万亿越盾，完成预算的23.9%，同比增长13.5%。这一成绩是在实施总规模超过30万亿越盾的减税降费政策背景下取得的，表明财政基础总体保持稳定，为灵活、主动调控政策提供了一定空间。



从结构看，国内收入仍是国家财政的主要支柱。前两个月累计约561.5万亿越盾，同比增长15.7%，反映出上一年经济增长的溢出效应，以及企业部门尤其是非国有经济和外资企业的明显复苏。这一因素对在多项支持政策持续实施背景下保持财政收入增长具有重要意义。



但部分收入来源则呈下降趋势。原油收入及进出口活动受国际市场价格波动和全球贸易变化影响持续承压。这一现实要求进一步优化收入结构，增强可持续性，逐步减少对周期性强、对外部波动敏感收入的依赖。



在宏观调控方面，财政部长阮文胜表示，2026年宏观经济稳定仍面临诸多外部因素冲击，一季度及全年增长任务依然存在挑战。货币市场和汇率承压，存贷款利率呈上升趋势，同时石油、天然气及多种生产投入品价格波动加剧，直接影响企业成本和财政收入。



他指出，未来一段时间，生产经营、出口、工业生产、投资吸引及财政收支平衡都可能继续受到世界经济形势变化影响。部分主要市场的贸易平衡尚不稳固，要求财政政策更加主动、灵活，以保障宏观稳定并维持增长动力。



人们在越南外贸股份商业银行网点缴纳税款。图自越通社

在此背景下，减税降费政策被视为刺激总需求、降低企业成本、维持现金流的重要工具。延续增值税减免、调整部分生产资料进口税率以及减免部分公共服务收费等措施，有助于改善生产经营环境，不仅帮助企业渡过难关，也为未来增长奠定基础。



不过，专家也提醒，扩张性财政政策需谨慎运用。若持续时间过长或覆盖面过广，可能加大未来财政赤字和公共债务压力。因此，政策应聚焦重点，优先支持具有较强带动效应和对经济增长贡献较大的行业和领域。



在实施支持政策的同时，财政部门正加强收入管理、防止税收流失并扩大税基。通过应用数字技术加强税收管理、监管电子商务和数字经济，被视为确保财政收入“应收尽收”的重要举措，同时有助于提升透明度，营造公平竞争环境。



河内国家大学经济大学宏观政策研究组认为，为实现可持续的增长资源保障，财政政策应着力扩大税基、优化收入结构。但在短期内，减税政策仍需有针对性地延续，以支持企业顺利完成转型，特别是应将财政政策作为推动研发和技术应用的重要工具。



在支出方面，提高公共资金使用效率成为关键要求。强化财政纪律、压缩经常性支出、优先保障发展投资被视为重要方向。尤其是加快重大基础设施项目的公共投资资金到位和使用，将产生显著带动效应，促进经济增长、拓展发展空间，并为长期财政收入奠定基础。



专家指出，为实现未来阶段较高增长目标，财政政策需与货币政策及其他宏观政策密切配合。通过政府债券市场筹资，并结合制度改革和营商环境改善，有助于在保障债务安全的前提下拓展财政空间。



从长期看，财政收支平衡压力的根本缓解，有赖于培育新的经济增长动能，提高劳动生产率并扩大财政收入基础。数字经济、绿色经济、创新和高技术产业等领域，预计将在构建稳定、可持续财政收入方面发挥日益重要的作用。（完）

