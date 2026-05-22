在德国传播对越南海洋岛屿的热爱

5月21日，德国长沙俱乐部与欧洲“致力于越南海洋岛屿”越南人联络委员会在柏林联合举办题为“我们心中的越南海洋岛屿”图片展开幕式。



越通社驻德国记者报道，此次活动旨在颂扬家乡海洋岛屿之美，弘扬爱国主义精神，激发侨胞心系前哨情怀。



出席图片展的有越南驻德国大使馆代表、众多来自德国、波兰、捷克、英国的侨胞以及热爱越南的国际友人。



图片展展示了摄影师美勇的40多幅作品。他1959年出生于岘港，为摄影艺术奉献了30多年，被视为对越南海洋海岛情深之人。他的作品真实而富有情感地再现从芒街到金瓯沿海地区的自然风光和渔民生活。以黑白为主色调，每幅作品让观者清晰感受到与海为伴的人们艰辛的生计和坚韧的精神。

摄影师美勇的作品再现从芒街到金瓯沿海地区的自然风光和渔民生活。图自越通社

除了摄影师美勇的作品，观众还可以欣赏到德国长沙俱乐部会员在赴长沙群岛实地考察时拍下的许多照片。



德国长沙俱乐部主席裴氏明秋在开幕词中强调，图片展是连接异国同胞爱国之情的桥梁，帮助侨胞更深刻地了解和珍视前哨军民的默默牺牲。



越南驻德国大使馆社群工作部常务委员范辉芳高度评价图片展的意义，希望德国长沙俱乐部继续开展更多切实活动，向社群和国际友人传播对海洋海岛的热爱。



借此机会，刚从长沙群岛归来的会员团体向俱乐部赠送了一面印有代表团曾到访的岛屿和海域图章的国旗。会员们分享道，对他们而言，这面国旗不仅是此次远航的纪念品，更是海外游子对家乡的骄傲、热爱和思念。（完）