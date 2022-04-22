在合作、对话和相互尊重的基础上推动越南与梵蒂冈关系

越南政府常务副总理范平明4月22日在政府所驻地会见正在访问越南和出席并共同主持越南与梵蒂冈混合工作组第九轮会议的梵蒂冈圣座国务院与各国关系部门副秘书长瓦霍夫斯基（Mirosław Stanisław Wachowski）。



范平明对越南与梵蒂冈圣座关系的积极发展表示高兴，同时强调，高层互访和接触以及越梵混合工作组会议将为越南天主教界乃至双方带来利益。



瓦霍夫斯基表示，教皇方济各和梵蒂冈圣座愿进一步促进越南与梵蒂冈的关系，同时为越南天主教徒为国家发展作出积极贡献创造条件。

* 同日，越南外交部副部长何金玉与瓦霍夫斯基共同主持了越梵混合工作组第九轮会议。



何金玉在会议上介绍了越南经济社会发展情况，特别是在新冠肺炎疫情得到控制、宏观经济保持稳定的背景下，包括天主教同胞在内的越南人民生活得到保障。



何金玉强调，越南的一贯政策是尊重和确保人民的宗教信仰自由权。越南各级政府一直关心天主教会的需求，为越南天主教界的运行和发展创造便利条件。



瓦霍夫斯基对首次访问越南表示高兴，感谢越南政府一直关心并为越南天主教界的宗教活动创造便利条件。



双方一致认为，越南与梵蒂冈的关系正处于积极发展阶段，对双方在新冠肺炎疫情背景下灵活有效地保持交流机制和梵蒂冈非常住越南代表的作用表示欢迎。



在第九轮会议上，双方就符合双方关系升级 路线图的《梵蒂冈常驻越南代表和和梵蒂冈常驻越南办公室运作条例（草案）》的相关内容进行讨论。双方一致同意继续保持各级定期交流和接触，在合作、对话和相互尊重的基础上推动越南与梵蒂冈的关系。



访问越南期间，梵蒂冈代表团将出席2022年越南主教理事会年会。（完）