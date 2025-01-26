在南苏丹的越南蓝色贝雷帽部队准备迎接春节

在南苏丹烈日炎炎、土地贫瘠的环境中，越南的春节依然绚丽多彩，用彩纸做成的梅花和桃花的色彩、用干冬叶和香蕉叶包粽子的香味，春节期间不可缺少的传统菜肴的风味。

在南苏丹的越南蓝色贝雷帽部队克服了艰难条件，努力营造了一个充满家乡气息的春节。虽然还不算十分充足，但却洋溢着欢声笑语，充满了战友情谊，大家一起在远方共度新春佳节。

据悉，自实施以来，医院自带了干冬叶以及包粽子的材料，如青豆、糯米、绑绳子等。虽然该地区猪肉很少见，但该单位仍尽力保证供应，以制作具有传统准味的包粽子。



南苏丹仍处于霍乱肆虐的时期，因此越南二级野战医院的成员们准备春节时显得更加朴素。然而，这并未减少迎接春节的热闹与欢乐气氛。从几天前开始，越南二级野战医院的成员们利用业余的时间，抓紧装饰住所和会客室，布置胡志明主席的祭坛……这一切通过巧手与创意，尤其是身处国际任务中的战士们远离家乡的深厚情感，带来了一个简朴而温馨、富有民族特色的越南春节空间。这一场景在本提乌基地吸引了众多国际同事的关注与赞赏。

在春节来临之际，越南六号二级野战医院已成为文化交流、加强友谊的空间，国际友人在此欢聚一堂庆祝春节，享用越南传统美食。国际同事们都喜欢与美丽、独特的越南春节场景一起拍摄纪念照，这些场景装点着远离家乡的士兵的心灵。



此外，国际友人也参与包粽子，了解越南春节习俗。来自非洲、欧洲和亚洲国家的同事们都对越南传统新年的故事、粽子和圆柱形粽子的意义以及越南新年的良好传统价值观很感兴趣。在南苏丹度过这样的春节，一个富有文化特色的越南已经深深印在国际友人的心中并留下许多美好的印象。



对于在国际任务中执行任务的蓝色贝雷帽士兵来说，春节不仅是一个团聚的节日，更是怀着对祖国的热爱之情走向祖国的时刻。春天的歌声在远离祖国数千公里的非洲中部响起，鼓舞和激励越南蓝色贝雷帽战士更加坚强、乐观、决心圆满完成任务。每逢春节来临，传播对祖国、国家的热爱、民族自豪感，有意义的春节活动也是越南蓝色贝雷帽部队送给祖国的春天礼物，在维护和平的航程上始终决心及努力。（完）