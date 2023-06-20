在全面战略伙伴关系框架下推动越韩关系迈上新台阶

应越南国家主席武文赏的邀请，韩国总统尹锡悦（Yoon Suk Yeol）将于2023年6月22日至24日对越南进行国事访问。值此之际，越南驻韩国大使阮武松就此访的意义和两国今后的双边合作潜力等问题接受越通社驻韩国记者的采访。

阮武松大使，尹锡悦总统选择越南作为东南亚第一个出访的国家，而出访时间恰逢两国关系升级后仅6个月，可见两国关系的特殊性。总的来说，越韩关系是在互相信任和利益相互交织的两个主要基础上建立的。此访是加强互信、增进利益互相交织的生动体现。

阮武松指出，此访取得的具体成果必将在全面战略伙伴关系新框架下开启两国关系发展新高度。两国关系将不断扩大和深化，造福两国人民、地方和企业。尹锡悦总统此次访越是在越韩关系各方面发展特别良好的背景下进行的，此次访问将为两国在2023年各个重点领域，从政治外交到国防安全、经济、教育培训、科技、文化、体育、旅游、劳工、人文交流等合作注入新的动力。在此访期间有效落实两国达成的高层协议的基础上，凸显了双边关系的特殊性。

尹锡悦总统一行来访表明越南高度重视越韩合作的特殊意义和两国关系在总体发展战略中特别是越南的外交政策的重要性。

阮武松表示，30年来，越韩关系迅速有效发展，包括在政治-外交、国防安全、经济、文化等各个领域开展合作以及双边和多边层面上的关系。

经济合作是一个关键因素，为两国关系做出了巨大贡献。经济合作速度快、规模大、效率高。两国已成为彼此在许多领域的领先和重要合作伙伴，特别是在经济领域。目前，韩国在直接投资（FDI）和贸易合作方面保持第一位；韩国是越南的第三大贸易伙伴（仅次于中国和美国）；韩国与越南的贸易在与东盟国家的贸易中居首位，占韩国与整个东盟贸易总额的45-50%。韩国对越南的投资在东盟排名第一，约占韩国对整个东盟投资总额的35%。

两国人文交流日趋活跃，这是推动经济、文化、教育、地方等领域合作关系发展的基础。越南60多个省市与韩国各地方签署了76项合作协议。

若双方用好全面战略关系框架，充分认识两国关系的战略性和综合性，两国合作潜力依然巨大。双方需要继续从人力资源/劳动力、价值链/供应链、技术转让、贸易平衡等角度挖掘两国经济的互补性。

双方要在应对气候变化、数字化转型、绿色发展、清洁能源、供应链稳定、国防工业合作等新领域加强合作，在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、“印太经济框架”（IPEF）、“亚太经济合作组织”（APEC）等框架内协调配合。此外，双方还要促进人文交流。

双方在地区和全球范围内拓展合作空间，重点关注和平、合作和地区稳定问题；依法治国，加强多边主义，解决传统和非传统安全问题等。（完）