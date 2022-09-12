在俄罗斯和柬埔寨越南儿童欢度中秋佳节

在因疫情爆发中断一年后，今年作为越南驻俄罗斯各代表机构工作人员子女的近30名儿童又有机会欢聚一堂共度中秋。越南驻俄大使邓明魁出席并向优秀学生发奖品。



邓明魁在活动上向儿童们解释中秋节作为越南人民悠久的传统文化活动的意义并强调，党和国家不分城乡，不分国内外始终关爱儿童。 邓明魁嘱咐越南驻俄外交代表机构工作人员乃至旅俄越南人子女不断努力学习，奋发向上，今后成长对社会有用的人，为国家建设做出贡献。



同日，太平省同乡协会也在莫斯科购物中心举行文艺交流活动，向会员们子女赠送中秋节礼物。



*越通社驻柬埔寨记者报道，9月10日，柬埔寨首都金边甘东区(Chbar Ampov)新进高棉族 – 越南友谊小学校为学生们举行欢度中秋活动并给他们发放中秋礼品。



近期，新进高棉族 – 越南友谊小学校已为提高当地人力资源质量和发展水平作出贡献，协助学生们完成高中学业并进入大学。截至目前，该校在金边各郡份建设了4个教学点。（完）