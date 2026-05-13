5月12日，以“在人工智能（AI）时代构建金融数字信任”为主题的2026金融数字信任论坛在河内举行。该活动由数字信任联盟主办，获得公安部网络安全与高新技术犯罪防治局、国家网络安全协会等单位的专业支持，以及公安部、越南国家银行及财政部的赞助。



公安部副部长范世松上将在开幕致辞中指出，在越南，银行金融业的数字化转型正飞速发展，为实现突破性增长开辟了诸多机遇。越南定下了较高的经济增长目标，力争在2026年及后续阶段实现两位数增长。然而，如果缺乏信任作为基础，数字经济特别是金融领域的增长速度将无法实现可持续发展。



在人工智能（AI）时代，信任问题正面临前所未有的新挑战。这迫切要求我们转变保障数字金融安全的思维，从“被动防御”转向“主动创造信任”。一个安全的金融系统，必须是一个能真正保护用户、赋予用户识别风险能力，并在发生事故时提供及时支持的系统。

论坛现场。图自越通社

范世松还表示，作为维护包括数字金融安全在内的国家网络安全的核心力量，公安部各单位已主动识别并打击各类高科技金融犯罪，同时加强国际合作以应对跨境犯罪。他呼吁各机关、组织和企业携手行动，共建安全、透明、可靠的数字金融生态系统，为国家新阶段经济的快速且可持续增长奠定坚实基础。



越南国家银行副行长范进勇在论坛上表示，人工智能为银行业带来了巨大机遇，但同时也衍生了新风险。这些风险不仅存在于技术系统中，还涉及用户行为、个人数据、交易流、连接平台，以及犯罪分子利用用户信任进行诈骗和欺诈的可能性。这要求建立早期预警、早期拦截及快速联动响应机制。



财政部副部长阮德芝认为，金融领域的数字信任论坛是一个具有高度现实意义的交流空间。这是各方倾听、理解并分享经验倡议的契机，旨在构建安全、可持续且可靠的数字金融环境。



在主题为“在人工智能时代构建金融数字信任”的全体会议上，与会代表集中阐述了数字信任在金融可持续增长中的作用，特别是在 AI 正在重构市场运行模式、金融机构决策方式以及用户获取金融服务方式的背景下。（完）

